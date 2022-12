kun-aguero1.jpg

Como se pudo ver en la última etapa del Mundial Qatar 2022, inclusive apenas la Selección argentina de Lionel Scaloni se coronó campeona de la Copa del Mundo, el Kun Agüero celebró como un jugador más, dentro y fuera de la cancha.

El delantero argentino, que tuvo que abandonar el fútbol profesional a fines de 2021 por un problema de salud, recibió el hostigamiento en las redes sociales, donde le recordaron que él “no había ganado el Mundial”.

“Kun no ganastes nada, deja de dar vergüenza”, contesó un usuario a un comentario de tuit, que el Kun Agüero había decidido citar y que decía: “12 segundos tarda el Kun, estando en la tribuna, en llegar a abrazar a su amigo”.

kun-aguero.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Cuándo se jugará la próxima Copa América y dónde será

El Kun Agüero y su reacción

La reacción del Kun Agüero con el comentario del usuario no demoró en llegar: “Búa ni jugando hacia eso”.

►TE PUEDE INTERESAR: El Dibu Martínez recibió una lluvia de críticas por lo que hizo con un muñeco de Kylian Mbappé

Además, el jugador que se retiró vistiendo la camiseta del Barcelona de España, agregó: “Jeee, ya se. Pero para mí sí, porque hacía un año estaba con ellos. Son mis compañeros, amigos todo”. También sostuvo: “Por lo del corazón no pude seguir pero lo más lindo es que mi corazón fue feliz y eso no me olvidaré jamás”.

kun-aguero2.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Un hincha hizo lo imposible para robarse una moto durante los festejos de la Selección argentina