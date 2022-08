Agustín Rossi tomó una determinación y tiene en vilo a Boca

►TE PUEDE INTERESAR: Las declaraciones del jugador que golpeó arteramente a una mujer árbitro

Agustin-Rossi-Boca.jpg

El arquero, quien en el último partido en la Bombonera fue ovacionado al grito de "no se va, Rossi no se va", en enero próximo podría empezar a negociar con otro club como jugador libre porque solamente le quedarán seis meses de contrato si no renueva.

►TE PUEDE INTERESAR: El Muñeco Gallardo explotó y sacó los trapitos al sol en River

Sin embargo en este caso privó la buena voluntad del jugador, que le comunicó a la dirigencia boquense de su decisión de diferir la respuesta para los próximos días a través de su representante, Miguel González, porque le pareció inoportuno tratar ese tema después de una derrota que castigó tan duro el ánimo de todos dentro del ámbito de la institución.

juan-roman-riquelme1.jpg

Boca lamentó el hecho que vivió Agustín Sández

En tanto, el club de la Ribera difundió un comunicado en el que "lamenta el hecho de inseguridad vivido por Agustín Sandez", quien resultó herido por un golpe en la cabeza en la medianoche del domingo cuando un grupo de asaltantes le robó su camioneta en Lanús.

"La institución está en permanente contacto con el jugador brindándole toda la ayuda que sea necesaria", expresó Boca en la nota divulgada este lunes.