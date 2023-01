Agustín Bazán, un mendocino que jugó en Italia: "Tuve una mala experiencia con representantes"

►TE PUEDE INTERESAR: Alejandro Camargo y su presente con goles en Cobresal

"Hasta junio que abra el mercado pienso ir a Municipal, todavía no he hablado nada porque estoy disfrutando un poco ahora, pero ya seguro la semana que viene me arrimaré al club para empezar, juego de 5 o de interno, siempre ahí en el medio", le dijo a Ovación.

-¿Por qué decidiste volver al país?

-Me tocó volver por una mala experiencia con representantes que se aprovechan por un poco de plata, pero son unos meses por suerte y ya volveré a Italia.

Agustín-Bazán.jpg

-¿Cómo te fue el año pasado en Racale?

-Tanto en lo personal como grupal, me fue muy bien. El equipo está puntero, jugué todos los partidos, me sentí bien, creo que podría haber dado mucho más, pero lo importante es que el equipo siempre ganaba. Las últimas dos fechas antes de Navidad nos caímos, perdimos dos seguidos, pero el equipo apenas volvió del receso ganó, y espero que siga ganando.

-¿Cómo era el lugar donde vivías y el club?

-Vivíamos en una casa muy grande, éramos siete, cuatro de Mendoza, uno de Buenos Aires, un uruguayo y un italiano. El pueblo es chiquito, pero tiene su encanto, le agarrás cariño con el tiempo. El club está muy bien la verdad, como la gente que trabaja ahí, la cancha es bastante dura pero era nuestro fuerte.

-¿Cómo fueron tus inicios en Municipal?

-Era muy chiquito cuando empecé, tenía 4 añitos, pero me gustaba muchísimo jugar, el castigo de mi papá era sacarme el fútbol si me portaba mal, pero bueno, siempre tuve muy buenos compañeros y aprendí bastante, le tengo mucho cariño al club.

Agustín-Bazán-2.jpg

-¿Qué técnico te marcó en el fútbol?

-Tuve un técnico en Canarias, se llama Karim, aprendí muchísimo tácticamente, creo que fue quién más me marcó porque fue donde más aprendí conceptos que no tenía y que hasta el día de hoy me acuerdo y pienso todo el tiempo cuando entro a jugar.

-¿Recordás el día que te probaste en un club? ¿Quién te acompañó?

-Me acuerdo, fui con mi papá, lloraba porque no quería quedarme solo y porque no me la pasaban ja ja, pero corría y era feliz.

-¿Cómo te fue en Maipú?

-Me fue muy bien, también le tengo cariño al club, hice muchas amistades que el día de hoy tengo todavía y tuve experiencias muy lindas, como entrenar con el plantel del Nacional B cuando volví de España, y los viajes de AFA que fueron experiencias hermosas.

Agustín-Bazán-3.jpg

-¿Cómo fue tu paso por Gran Canaria?

-Fue lindo por momentos, no jugué tanto como quería por el tema de la pandemia, pero cuando arrancó el campeonato después de casi 10 meses sin jugar, me fue bastante bien, era una pieza muy importante en el equipo y como no había otro argentino, se hablaba mucho de mí en la liga cuando andaba bien y eso me hacía sentir bien.

-¿Qué decís de tu experiencia en Universitario?

-Cuando fui a Universitario fue por el técnico que me llamó, que es Pablo Moyano. Se estaba armando bien el equipo, tenían un lindo proyecto, pero los resultados no nos acompañaron lamentablemente.

-¿Cuál es tu objetivo en el fútbol?

-Mi objetivo es llegar lo más alto que pueda en Italia, tengo muchísimo para aprender todavía, sé que puedo dar mucho más, espero que este año me vaya mucho mejor que en el 2022.

Agustín-Bazán-4.jpg

-¿Qué ídolo o referente tenés en el fútbol?

-Me marcó mucho Enzo Pérez en toda la vida, me parece una locura lo que juega y lo que corre, siempre traté de imitarlo.

Otros datos de Agustín Bazán