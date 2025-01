Adónde jugará Godoy Cruz ante Rosario Central en la primera fecha del Torneo Apertura 2025

Por eso, desde el Tomba ya le pidieron la cancha al Lobo, como pasó otras veces, pero la duda está en ver si cumple con las exigencias de la Liga Profesional en cuanto a la iluminación y también las obras que se están haciendo en la zona de vestuarios.

Si el Legrotaglie y el Malvinas no llegan en condiciones no hay que descartar que el debut de Godoy Cruz sea en San Luis, aunque no es lo ideal, sobre todo pensando en los hinchas.

La decisión se tomará el fin de semana y el posible cambio de escenario sería solo para el primer partido ya que el siguiente será recién el martes 4 de febrero ante Talleres y luego, el miércoles 12 de febrero, será la visita de River partido que por su convocatoria debe jugarse en el Malvinas.

Los primeros partidos de Godoy Cruz como local en 2025