Abel Balbo y Julio Lamas dirigirán a Central Córdoba

Su llegada tendrá como otra novedad el desembarco de Julio Lamas en el fútbol luego de una exitosa carrera en el básquetbol dirigiendo a la Selección Argentina, a la de Japón, al Real Madrid de España y a varios de los mejores equipos de la Liga Nacional.

balbo 1.jpg Abel Balbo volverá al fútbol argentino como DT de Central Córdoba

"Me interesó su propuesta, me gustaron sus ideas y su calidad humana", contó Lamas durante una entrevista en abril pasado, tras recibir el ofrecimiento del ex goleador surgido de Newell's de Rosario.

Lamas formará parte del cuerpo técnico en tareas de gestión y construcción del proyecto futbolístico dentro de un club que deberá revalidar su plaza en la Liga Profesional en esta temporada.

La trayectoria de Abel Balbo

Como jugador

Newell's 1987 - 1988

River 1988 - 1989

Udinese (Italia) 1989 - 1993

Roma (Italia) 1993 - 1998

Parma (Italia) 1998 - 1999

Fiorentina (Italia) 1999 - 2000

Roma (Italia) 2000 - 2002

Boca 2002

Selección Argentina 1989-1998

La trayectoria de Julio Lamas

Cómo entrenador de básquetbol

Sport Cañadense 1989 - 1992

Olimpia de Venado Tuerto 1992 - 1995

Boca 1995 - 1997

Selección Argentina 1997 - 1999

TAU Cerámica (España) 1999 - 2000

Obras 2000 - 2001

Alicante (España) 2001 - 2003

Real Madrid (España) 2003 - 2004

Ben Hur 2004 - 2007

Libertad 2007 - 2009

Obras 2010 - 2012

Selección Argentina 2011 - 2014

Obras 2014 - 2015

San Lorenzo 2015 - 2017

Selección de Japón 2017 - 2021

Central Córdoba lucha por la permanencia

Central Córdoba, que recibió un duro revés el jueves como local de Patronato de Paraná (1-3), está a dos puntos de la zona de descenso, ocupada por Aldosivi de Mar del Plata y Patronato.

Abel Balbo, de 56 años, le ganó en la elección a los otros técnicos que estaban en carrera para suceder a Sergio Rondina entre los que se mencionó a Iván Delfino, Omar Asad y Juan Pablo Pumpido.

La intención de la dirigencia santiagueña es que el ex delantero debute el sábado próximo, 23 de julio, contra Racing, de local.