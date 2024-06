Abdo Alí está metido en la "final" que jugará Huracán Las Heras con San Martín

"El punto que logramos en Córdoba es positivo, me fui enojado por el arbitraje, donde hubo algunos fallos que nos perjudicaron, como un penal que no nos cobraron y un gol que nos anularon. Este torneo es así y de visitante suelen suceder esta situaciones", agregó Abdo Alí, el conductor de Huracán Las Heras.

Huracán Las Heras.jpg Huracán Las Heras se prepara para jugar ante el Atlético San Martín, en calle Olascoaga.

"Este equipo se armó para pelear el ascenso, esto es paso a paso, hay que hacerse fuerte partido a partido y con San Martín es una final más de lad que tenemos que disputar".

Sobre su vuelta a la dirección técnica, tras la salida de Aldo Bolado, contó: "Los dirigentes me propusieron ser el entrenador, conozco al plantel, ya lo había dirigido dos partidos cuando se fue Alejandro Abaurre. Hay un gran grupo humano, no dudé de volver a dirigir a este club, que quiero mucho, me siento muy identificado con este plantel".

La racha positiva del Turco Alí

El Turco está invicto dirigiendo al equipo lasherino, cuando remplazó a Alejandro Abaurre obtuvo un empate ante Juventud Unida, en San Luis y le ganó al puntero a Ciudad de Bolívar en el estadio General San Martín. Y ahora su equipo igualó sin goles ante Argentino de Monte Maíz, en Córdoba.