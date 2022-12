Los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán este martes meterse en la final del Mundial Qatar 2022, en el choque que protagonizarán ante Croacia, desde las 16 de Argentina, en el Estadio Lusail.

seleccion-argentina1.jpg La Selección argentina enfrentará a Croacia, por semifinales del Mundial Qatar 2022.

En el polémico programa español El Chiringuito, el reconocido panelista Juan Manuel Rodríguez le tiró muy malas vibras a la Selección argentina, sobre todo por lo que se vio en el partido ante Países Bajos, con un duro cruce entre los jugadores de ambos seleccionados.

juan-manuel-martinez.jpg El periodista español Juanma Martínez liquidó a la Selección argentina.

“Lo que espero y deseo es que Croacia les meta cuatro. Es mi deseo hoy aquí. Y si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final, pues que sea Francia la que le meta seis. Si Croacia les mete cuatro, me gustaría es que Luka Modric hiciera esto. O si pasan a la final, que lo hagan los franceses. Es lo que a mí me gustaría que pasara. Me parece impresentable porque no se puede defender todo”, tiró el panelista.

“Será un Argentina contra el resto del mundo. Croacia debería sacarse la camiseta de la selección y llevar una de la ONU. Porque lo que está defendiendo Croacia es al resto del mundo y en la final lo que espero es que les metan seis, porque el karma existe. Ya te digo yo, que va a pasar”, finalizó sin anestesia Juan Manuel Rodríguez.

