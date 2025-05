“¡Tuvo tres ocasiones en espacios reducidos! Lo pensé porque lo vi en los entrenamientos moviéndose muy, muy bien en espacios reducidos, es muy creativo. Y durante el partido pensé que en los últimos minutos encontraría algo“, completó el director técnico del Manchester City.

Para finalizar, pese a cerrar la temporada sin títulos, Guardiola tuvo la capacidad de felicitar a su rival de turno por haber logrado la primera FA Cup de su historia.

EL ANÁLISIS DE PEP



Luego de su debut en la final de la FA Cup, Guardiola habló del "Diablito" Echeverri y las chances que generó contra el Crystal Palace. pic.twitter.com/ZFexmu9bY7 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 17, 2025

“¡Felicidades al Palace! Lo hicimos todo, no hay nada que lamentar. En los dos últimos partidos nos enfrentamos a equipos muy, muy profundos. Hoy creamos muchas situaciones, pero si no puedes marcar, no puedes ganar“, sentenció el entrenador del City.