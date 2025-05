Prime Video Historias para no contar.jpg Historias para no contar. Fuente: Amazon

El dato más llamativo de esta producción española es su extenso elenco, el cual reúne solo algunos de los rostros y talentos más importantes de los últimos años: Anna Castillo, el argentino Chino Darín, Javier Rey, Alex Brendemuhl, Antonio de la Torre, María León, Quim Gutiérrez, Maribel Verdú, José Coronado, entre otros. Además, la dirección está a cargo de Cesc Gay, quien estuvo detrás de otras producciones como "Truman" (protagonizada por Ricardo Darín), "In the City", "Nico and Dani" y "Fiction".

Esta producción está dividida en partes o secciones como "Tengo ganas de verte", "Sandra", "Los martes y los jueves", "Me has hecho muy feliz estos meses" y "Paris", y retrata encuentros inesperados, momentos ridículos o decisiones absurdas, cinco historias con una mirada ácida y compasiva a la incapacidad para gobernar nuestras propias emociones.

Embed - HISTORIAS PARA NO CONTAR. Tráiler Oficial. Ya en cines.

Dónde se puede ver la película "Historias para no contar", según tu ubicación geográfica: