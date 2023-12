Un futbolista de Boca fue papá y recibió la mejor noticia en Navidad

"Qué alegría inmensa, gracias por elegirnos, Feli! Bienvenido, hijo, te amamos", dijo el subcapitán xeneize, con varias fotos de su primer hijo varón.

En una de las fotos el bebé está en los brazos de su hermana Olivia, quien se había hecho viral a mitad de año por su tierno mensaje de bienvenida para Edinson Cavani.

pol fernandez 4.jpg

Pol Fernández no la pasó bien en el comienzo del 2023

"A principios de año me costó mucho porque tuve problemas muy personales que me afectaron y traté de manejarlo internamente con mi familia para que no me repercutiera en lo futbolístico. Pero es difícil dejar de lado eso. Fueron pérdidas importantes pero que ahora nos guían desde arriba", dijo.

Pol-Fernández-redes.jpg

Pol Fernández sumó un nuevo integrante a la familia, como para disfrutar de los últimos días de vacaciones de la mejor manera, ya que el plantel xeneize, que debía volver el martes 26, tras la Navidad, al final lo hará el 2 de enero.