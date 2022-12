Su amor por Messi y su camiseta de papel conmovieron a todos

►TE PUEDE INTERESAR: La Selección argentina jugará con la camiseta titular la final del Mundial Qatar 2022

messi 1.jpg Benjamín, de 9 años, viendo a Lionel Messi con su camiseta en un shopping de Cuenca

Tras conocerse la imagen, el incluencer Momo, que había sido la voz de la Selección hasta cuartos de final, inició una campaña para encontrarlo y prometió enviarle una camiseta oficial de Lionel Messi.

►TE PUEDE INTERESAR: El DT de Francia y un mensaje para la Selección argentina

El propio streamer contó: "Benjamín Garcia hizo el mismo la camiseta, entró a la habitación de la madre pidiéndosela como regalo de cumpleaños. A lo que la madre le respondió que no podían comprarle una. Gracias a dos periodistas hermanos del Ecuador pudimos encontrarlo hablar con la familia y hacer posible la logística."

messi 2.jpg También hizo el escudo de la AFA

En pocas horas, un canal de televisión y las redes sociales dieron con Benjamín, quien espera en Cuenca su camiseta nueva y no tuvo reparos en decir que su sueño es que el domingo Lionel Messi gane la Copa del Mundo.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1603456172320706560 "MI SUEÑO ES QUE EL DOMINGO GANE" Benjamín, el niño ecuatoriano fanático de Messi, le dedicó unas palabras al capitán argentino en #SCEcuador.



#ESPNQatarEnStarPlus pic.twitter.com/sYWFvVyFxa — SportsCenter (@SC_ESPN) December 15, 2022

La camiseta de Lionel Messi está agotada

La camiseta de Lionel Messi "está agotada en todo el mundo", comunicó la empresa Adidas, indumentaria oficial de la Selección argentina que el domingo jugará ante Francia la final del Mundial Qatar 2022.

Camiseta-Messi-Selección-Argentina.jpg Messi es la imagen de Adidas y de la Selección argentina

La casaca 10 no se consigue en ninguna sucursal y no hay talles ni de hombre ni de mujer debido a la buena performance de Argentina: "No podemos hacer nada, aunque nos conviene que se venda más. Es un tema de Adidas y problemas del país, como la traba a las importaciones y la falta de mano de obra", comunicó la AFA.

La empresa alemana reconoció que es imposible aumentar la producción para reponer la indumentaria ante la gran demanda, pero trabaja con máxima velocidad para que la indumentaria pueda estar disponible.