Lionel Messi vivió un mal momento con una periodista y pasó algo inesperado

Guerrero contó cómo fue la situación y llamó la atención.

Lionel Messi vivió un incómodo momento

“Hice el ridículo con Messi. Me puse a llorar. Lloraba de verlo. Era una fan muy enamorada. Fui hasta Casteldefels (es un municipio de España) a esperarlo. Yo estaba loca. Hasta que Faryd Mondragón me cumplió el sueño, porque Messi lo ama. Me ayudó”, dijo Andrea.

Al ver la reacción que tuvo la joven, Messi le pidió que se tomara un tiempo para ponerse bien. Fiel a su estilo y como lo ha demostrado cuando lo acosaron sus fans, esa forma de actuar del capitán de la Selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022 hizo que la chica se calmara.

Andrea-Guerrero-1.jpg

“Lo conocí y lloraba, no le hablaba. Me decía ‘calmate, calmate, acá estoy’. El de seguridad comenzó ‘vamos, vamos’ y él ‘no’. Me dijo ‘limpiate el rímel y la hacemos’ y yo no paraba de llorar”, culminó Guerrero.