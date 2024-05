El drama de un ex jugador de Boca: "Soy adicto"

► TE PUEDE INTERESAR: Atlético de Madrid quiere llevarse a una joven promesa del fútbol argentino

“Me tocó rendirme y entregarme a mi ser superior, a unos profesionales con los que estoy trabajando para poder remediar muchas cosas. Recuperar la confianza tanto mío, como la de mis hijos, la de mis familiares. Proyectarse y aceptar, fue lo principal. No podía solo y me dejé ayudar. Estoy en ese proceso. Con toda seguridad le puedo decir que este es el definitivo. Ya le toqué la puerta al diablo y no es lo mejor”, admitió Guarín.

Fredy Guarín jugó en Boca y ganó un título