Dibu Martínez fue muy picante al hablar de la rivalidad de la Selección argentina con Francia

argentina francia 2.jfif

“Los franceses celebraron delante de nuestras narices, nos patearon y nos llamaron arrogantes. Había ira en ellos. La afición paga su entrada, puede hacer lo que quiera, pero los jugadores se pasaron de la raya. Debe haber respeto entre profesionales”, dijo Martínez.

"No tengo ningún odio hacia Francia. Los franceses son gente encantadora. Cuando ganaron el Mundial de 2018, también derrotaron a Argentina. Es parte del fútbol. Para nosotros son sólo rivales porque son buenos”, dijo..

“Mi padre se quedó un poco impactado por los chiflidos durante la ceremonia del Balón de Oro del año pasado. Esa tarde, en las gradas, había algunos aficionados. Es normal, si Kylian Mbappé recibe un trofeo en Argentina nadie lo felicitará”, enfatizó.

Dibu-Martínez.jpg

Dibu Martínez defendió a Enzo Fernández

Dibu defendió a Enzo Fernández, tras el video que hizo el volante en los festejos tras la obtención de la Copa América 2024. . “Algunos hablan de arrogancia o mal comportamiento. Lo que la gente diga de mí no me importa. Cuando los argentinos hacen algo, es necesariamente horrible... Enzo Fernández es un tipo encantador, lo han llamado racista, pero no lo es en absoluto", cerró.