Dibu Martínez no se calló nada tras la sanción que recibió con la Selección argentina

"He trabajado toda mi vida para estar en la Selección. Me han suspendido dos partidos, mientras que hay gente que ha hecho cosas mucho peores. Algunos hablan de arrogancia o de mal comportamiento. No me importa lo que digan de mí", sentenció el arquero en una entrevista para el medio France Football.

