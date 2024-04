Dibu Martínez fue criticado duramente por un ex compañero: "No me gusta su comportamiento"

"Me molesta el comportamiento de Martínez. Lo conocí de joven en el Arsenal y no era así, era más discreto. No me gusta nada su comportamiento, está muy al límite. Ahora se volvió su sello. Has atajado un penal, no necesitas burlarte de la hincha diciendo ‘SHHH’ para que hablen de vos ", dijo Nasri que compartió equipo con el campeón del mundo entre 2008 y 2011 en declaraciones a la TV francesa, compartidas por el periodista Teo Coquet.

