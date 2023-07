Cuánto vale el nuevo sandwich de Messi que lanzó Hard Rock Café en Miami

messi burger (1).jpg Lionel Messi en Miami con el nuevo sandwich de Hard Rock Café

Además, con el arribo del futbolista a Miami, Hard Rock lanzó un nuevo sandwich de pollo rebozado (tipo milanesa) y que en la carta figura como "Made for you by Leo Messi" (creado para vos por Leo Messi) al mismo precio.

El Messi Chicken Sandwich está inspirado en la comida preferida del fútbolista (las milanesas) y lleva pechuga de pollo rebozada, queso provolone derretido y alioli de hierbas, acompañado de tomates y rúcula, y servido en pan artesanal tostado, junto con papas fritas.

Hard Rock Café fue fundado en Londres en 1971, tiene sucursales en las principales ciudades del mundo y los Messi disfrutaron de su gastronomía y de algunos licuados con la familia Busquets, según se infiere de las imágenes compartidas en las redes sociales.

messi pollo.jpg Antonela compartió la foto del nuevo sandwich de Messi

Los ingredientes de la Messi Burger

La Messi Burger incluye diez sabrosos ingredientes para una versión revolucionaria de Hard Rock's Legendary Steak Burger.

Doble de hamburguesa de carne molida premium sazonadas y grillada

Queso provolone

Chorizo en rodajas

Cebolla roja caramelizada

Salsa picante y ahumada de Hard Rock

Pan de brioche tostado

Lechuga romana rallada

Tomate madurado en vid

La hamburguesa se ofrece con papas fritas condimentadas y se puede cubrir con un huevo frito por un valor adicional.