Cavani criticó con dureza al VAR tras los goles que le anularon a Boca

No obstante, la euforia fue breve, ya que minutos después, el VAR intervino y anuló el tanto por una supuesta posición adelantada. Esta decisión no solo apagó la celebración en el estadio, sino que también encendió la ira de Cavani, quien no dudó en expresar su disconformidad en El Canal de Boca.

"Es una herramienta que está dañando", sentenció Cavani, refiriéndose al VAR. “La vi la jugada del sábado. Una pena que ese gol no se pudo dar. Fue tan confuso, eso le quita al fútbol esa espontaneidad que tiene, por momentos se ven cosas inimaginables y eso es lo que lo hace rico”.

“A veces, de esta manera, perdemos lo que siempre ha tenido el fútbol. Yo no soy partidario del VAR desde hace un tiempo atrás. Hay que dejar que los árbitros tengan ese margen, que sean seres humanos y se puedan equivocar”, agregó Cavani al respecto.

"Pueden acertar, como toda la vida lo hicieron. Yo prefiero que le erren y se equivoquen dentro de la cancha en una jugada rápida a que desde una computadora y sentados en una silla tomen una decisión cuando no están en el lugar.”

Cavani subrayó que su postura no estaba motivada exclusivamente por el gol anulado contra Talleres: "No tenemos las herramientas de tecnología como para tomar ciertas medidas. No es por lo del gol, siempre que me han preguntado digo que yo prefiero el fútbol sin VAR”.

El delantero continuó su crítica destacando la falta de claridad y certeza que el VAR ofrece al público y a los jugadores. “A la gente no le das certezas de la decisión que estás tomando. Lo que se ha visto son imágenes que no son claras. Y eso despierta quilombo, que no es lindo en el fútbol. El fútbol tiene que ser esencia pura, pasión, equivocación y picardía".

Finalmente, Cavani cuestionó la inconsistencia en la aplicación del VAR por diferentes árbitros: "Entonces después te pones a pensar cómo puede ser que unos árbitros lo tomen con un criterio, y otros, con otro. Las reglas son parejas para todos los futbolistas, pero por qué cuando hay una mano, un árbitro lo interpreta de una manera y otro de otra. En vez de traer una solución, han traído una herramienta que está dañando al fútbol”.

Las duras críticas de Cavani contra el VAR