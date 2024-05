Histórico: una mujer es la nueva presidenta de la Federación Mendocina de Box

federación mendocina de box-elecciones.jpg

En el año del centenario de fundación de la Federación Mendocina de Box, y de acuerdo a los estatutos, se dio este hecho inédito. Este lunes por la noche, y habiendo una sola lista presentada, se eligió a San Román, que reemplazará a Sergio Carreño en la presidencia de entidad de calle Mitre 1771 de Ciudad.

"Los dirigentes, técnicos, y deportistas apoyaron mucho y vamos todos para el mismo lado. Queremos devolver a la Federación Mendocina de Box a lo que fue antes. Devolver el buen boxeo, devolver a los campeones como corresponde", Daiana San Román, flamante presidente de la federación Mendocina de Box

Cada dos años, la segunda quincena de mayo, se deben reunir las autoridades la FMB, como mandan los estatutos. Se fijó la fecha para este 27 de mayo, y se concretó la asamblea, algo que no sucedía desde el año 2005, cuando fue reelegido José Rasjido.

Primera mujer presidente de la Federación Mendocina de Box

Daiana San Román, que practicó boxeo amateur en la década pasada, actualmente tiene 36 años, es jueza de boxeo y fiscal con licencia FAB. Además es Licenciada en kinesiología, y directora de la escuela de jueces, árbitros y fiscales de la FMB.

"Es una alegría muy grande para mi poder tomar la posta en este proceso que comenzó hace dos años para recuperar en su esplendor a la Federación Mendocina de Box", dijo la dirigente.

Sergio Carreño inició un proceso de saneamiento institucional de la Federación Mendocina de Box y al ser elegida Daiana San Román como nueva presidente, se le da continuidad a este impulso.

Respecto a la asamblea donde fue electa señaló: "Fue (la de este lunes) una noche muy tranquila, tomamos cafecito y hablamos con tranquilidad. Votaron algo más de 30 clubes, que son los afiliados a la Federación (FMB) y también estuvieron presentes muchos técnicos, árbitros y jueces", dijo la nacida en Choele Choel, Río Negro.

"Quiero agradecer a Sergio Carreño, por todo el trabajo que hizo desde hace años para sanear la Federación, y que me enseñó a trabajar desde la dirigencia deportiva", reconoció San Román, que agregó: "También quiero agradecer a Roberto Alaniz, que pese a que ya era grande, me motivó para que boxeara a nivel competitivo y pude sacarme esa "espinita" que una tiene en el deporte y hacer varias peleas y ser campeona del Torneo Vendimia y subcampeona del Guantes de Oro en 2017".

Su entrada al boxeo fue tan inusual como su elección para presidir de la entidad madre del boxeo de Mendoza. "Quien me enseñó a amar al deporte y en especial al boxeo fue mi mamá. Allá en Río Negro tenía 16 años y comencé a boxear. Luego dejé para comenzar al jugar al básquet", recordó.

Luego Daiana, en una pausa en su consultorio de kinesiología, confesó: "En mi casa siempre se respiró deporte, mi mamá me lo inculcó esta pasión. Luego me vine a Mendoza a los 19 años a estudiar, y comencé con el básquet y ya de grande me enamoré del boxeo y de Mendoza. Acá conocía a mi pareja, Jimena Torres, nos casamos y vivimos muy felices respirando deporte. Jimena es jugadora y árbitra CABB (Confederación Argentina de Básquetbol) de básquet y me apoya incondicionalmente en el boxeo", concluyó.