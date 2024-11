Boxeo: el representante de Jake Paul y una noticia que celebran los fanáticos

El reto de Jake Paul y la respuesta de Canelo Álvarez

En su charla ante los medios, Jake Paul había expresado sus ganas: “Es Canelo a quien quiero retar. Este momento va a demostrar que yo soy la cara del boxeo. Yo contra Canelo en 200 libras por el campeonato mundial es la pelea más grande, quizás más grande que mi pelea contra Tyson“.

Más tarde, al referirse a la oportunidad de que el tapatío no decida aceptar su oferta, optó por insultarlo. "If he's not a p***(si no es una p***)", soltó en plena conferencia de prensa, en un acto que no tardó en darle la vuelta al mundo a través de las diferentes redes sociales.

Días más tarde, ya con el triunfo de Paul consumado en una polémica pelea ante Tyson, Canelo Álvarez habló y le restó importancia a las palabras del youtuber: “Creo que la participación de Netflix es buena, pero no en este tipo de pelea. Creo que es más un espectáculo que una pelea. Eso es lo que pienso. No me interesa”.

Qué dijo el representante de Jake Paul al respecto

Nakisa Bidarian, agente del influencer de 27 años, habló con talkSPORT y se refirió a la posibilidad que la pelea se termine dando. “En términos de Canelo Álvarez, estoy 1.000 por ciento seguro de que esa pelea se va a dar, ya sea este año o el próximo. Sin duda, esa pelea está en el mapa para Jake Paul”.

canelo 1.jpg Canelo Álvarez es el objetivo de Jake Paul para su próxima pelea de boxeo.

Sobre los motivos que invitan a soñar con el combate, sentenció: “No veo ninguna razón por la cual Canelo Álvarez contra Jake Paul no se dé. Jake ha estado peleando en peso crucero. Para esta pelea en particular contra Mike Tyson, no había forma de que Tyson fuera a bajar a peso crucero, así que Jake aceptó subir a peso pesado".