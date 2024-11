Atento Canelo Álvarez: el nuevo campeón de los Supermedianos que ruega por una pelea

William Scull expresó su deseo de pelear con Canelo Álvarez

El boxeador cubano, que ostenta un récord de 23 triunfos, nueve de ellos por la vía rápida, y ninguna derrota, expresó su deseo de subirse al cuadrilátero para medirse con el mejor libra por libra de la actualidad. Tras haber logrado el título mundial supermediano de la Federación Internacional de Boxeo, frente al ruso Vladimir Shishkin no ocultó su deseo de pelear con el tapatío.

"Ojala que me dé la posibilidad de pelear. Para mí es un placer y un honor boxear con una leyenda como él. Yo también formo parte de una leyenda y me gustaría unificar con ese gran boxeador y sería una gran pelea", expresó Scull en su diálogo con el sitio El Chubut, de Argentina.

William Scull.jpg William Scull viene de convertirse en campeón Supermediano.

"Canelo es un boxeador de clase A. El nivel de él hace que tu boxeo florezca más, si tu sales a trabajar bien, sino te van a pasar por arriba. Si sales a trabajar al nivel de él, se empareja. Es lo que yo siempre he esperado. Un boxeador de ese calibre".

Jake Paul, también retó a Canelo Álvarez

No es ninguna novedad decir que el influencer quiere verse las caras con el mexicano. Desde hace tiempo que intenta provocarlo públicamente para poder continuar con su show arriba del cuadrilátero. En la previa de la pelea con Tyson, y también después de la misma, aprovechó los micrófonos para seguir fogoneando esta posibilidad.

“Es Canelo a quien quiero retar. Este momento va a demostrar que yo soy la cara del boxeo. Yo contra Canelo en 200 libras por el campeonato mundial es la pelea más grande, quizás más grande que mi pelea contra Tyson“, aseguró.

Horas más tarde, fiel a su estilo, Canelo Álvarez no dudó en responder: “Creo que la participación de Netflix es buena, pero no en este tipo de pelea. Creo que es más un espectáculo que una pelea. Eso es lo que pienso. No me interesa”.