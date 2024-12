El boxeador argentino tiene un cuadro de Gripe A y no podrá pelear.

Puma-Martínez-Ioka.jpg

“Gracias a todos por los mensajes de aliento. La verdad no me siento muy triste por no subirme al ring este 31 de diciembre, me alejé de mis seres queridos más de un mes, pasé Navidad sin mi familia, me sacrifiqué para llegar 10 puntos y a último momento se dio un giro inesperado", dijo el Puma Martínez en Instagram.