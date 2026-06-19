La saga de veladas de boxeo profesional que mantienen viva a la actividad de Mendoza y fueron bautizadas como Cuna de Campeones, vuelve a tener a los campeones pupilos de Pablo Chacón Abraham Buonarrigo y Brisa Alfonzo como fondistas, completando un gran programa con seis pleitos rentados.
Abraham Buonarrigo y Brisa Alfonzo ya tienen rivales confirmados para la velada de boxeo del Poliguay
El próximo 26 de junio se realiza el festival Cuna de Campeones 7 en el Poliguay. Los fondistas Brisa Alfonzo y Abraham Buonarrigo ya tienen rivales confirmados
La velada Cuna de Campeones 7 que organiza la empresa Pandolfino Box y será fiscalizada por la Federación Mendocina de Box, tendrá como escenario el Polideportivo de Guaymallén -Poliguay- de calle Gomensoro y 3 de febrero. Habrá una extensa grilla de peleas amateurs y los combates rentados serán televisados por Canal Siete.
Se confirmaron los rivales de Abraham Buonarrigo y Brisa Alfonzo
La campeona argentina y Fedelatin AMB Brisa Alfonzo (9-1-1, 1 KO) se medirá a ocho rounds con la bonaerense -de Avellaneda- Nicole Heliana Morales (3-11-2, 0 KO), en la división superpluma.
En el caso del Turco Abraham Buonarrigo (16-5-0, 13 KO), el campeón Cono Sur de la Asociación Mundial de Boxeo -AMB- de peso semipesado, combatirá con el cordobés (de Las Varillas) Martin Ezequiel Bulacio (15-11-0, 10 KO). La pelea será a ocho asaltos en peso semicompleto.
Otro pupilo de Pablo Chacón, el Edilberto Fernández (6-1-0, 4KO), correntino con pasado en Bel Ville, Córdoba, y hoy residente en Las Heras (pensión del Gimnasio Chacón) tiene como rival al bonaerense (Villa Caraza) Juan Figueroa (7-8-0, 4 KO). El enfrentamiento está pactado a 6 rounds, en peso semipesado.
Combates a 4 rounds
• Peso welter: Damián Castro (Villa Seca- 4-0-1, 3 KO) vs. Claudio Quiroga (Santa Fe- 2-4-0, 2 KO)
• Peso welter: Lautaro González (Las Heras- 3-2-2, 0 KO) vs. José Luis Del Porto (Buenos Aires- 0-4-0, 0 KO)
• Peso supermosca: David Monti (Villa Seca- 1-0-0, 1 KO) vs. Ariste Unzaga (Santiago del Estero- 0-2-0, 0 KO)