Abraham Buonarrigo y Brisa Alfonzo ya tienen rivales confirmados para la velada de boxeo del Poliguay

La velada Cuna de Campeones 7 que organiza la empresa Pandolfino Box y será fiscalizada por la Federación Mendocina de Box, tendrá como escenario el Polideportivo de Guaymallén -Poliguay- de calle Gomensoro y 3 de febrero. Habrá una extensa grilla de peleas amateurs y los combates rentados serán televisados por Canal Siete.

Se confirmaron los rivales de Abraham Buonarrigo y Brisa Alfonzo

La campeona argentina y Fedelatin AMB Brisa Alfonzo (9-1-1, 1 KO) se medirá a ocho rounds con la bonaerense -de Avellaneda- Nicole Heliana Morales (3-11-2, 0 KO), en la división superpluma.