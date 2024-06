Abraham Buonarrigo listo para su pelea de este viernes en el estadio Pascual Pérez

boxeo-chacon-buonarrigo-pandolfino-figueroa.jpeg Pablo Chacón, su pupilo Abraham Buonarrigo; el promotor Jorge Pandolfino, y Juan Andrés Figueroa, luego del pesaje de la pelea de fondo de este viernes. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Abraham Buonarrigo y José Cuenca pasaron el pesaje tranquilos

El jueves al mediodía se realizó el pesaje oficial de los combates rentados. Allí el medallista panamericano y ex integrante de la selección argentina de boxeo, Abraham Buonarrigo registró 75,500kg, mientras que su rival, el bonarense Juan Andrés Figueroa clavó 76,00kg y ambos quedaron habilitados para el pleito a 6 rounds en peso supermediano (hasta 76,205kg).

boxeo-buenarrigo-figueroa.jpeg Cara a cara. El Turco Buonarrigo y el Tiburón Figueroa pelean este viernes en el Pascual Pérez como fondistas. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Para el semifondo, el lasherino José Cuenca (pesó 63,200kg), mientras que rival, Sebastián Martín acusó 200 gramos menos. Ambos se medirán a 4 asaltos en la divisional superligero (63,505kg). Tanto Cuenca como el sanjuanino Martín harán su segunda pelea profesional y vienen de ganar en sus debuts.

boxeo-cuenca-martin.jpeg El sanjuanino Sebastián Martín y el lasherino José Cuenca harán el semifondo de la velada, luego de la disputa de la 3ª fecha del Torneo Vendimia. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Abraham Buonarrigo alternó su carrera profesional con la convocatoria a la selección argentina, que lo llevó a disputar los Juegos Panamericanos, donde ganó broce en los 81kg., y un preolímpico realizado a principio de año en Italia (marzo). El sueño de ir a los Juegos Olímpicos de París 2024 quedó trunco, cuándo desde la FAB decidieron que al segundo preolímpico de Tailandia (la semana pasada) el púgil de Guaymallén quedó afuera y sólo viajaron Ramón Quiroga y Florencia López.

El Turco Buonarrigo llega a este pleito con un récord rentado de 12-5-0, 9 KO, mientras que su rival, Juan Andrés Figueroa presenta una foja positiva de 6-5-0, 3KO.

boxeo-buonarrigo-cuenca-pandolfino.jpeg Los pupilos de Pablo Chacón José Cuenca, el Turco Abraham Buonarrigo, y el promotor Jorge Pandolfino, en la conferencia de prensa post pesaje. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El Turco Buonarrigo viaja a Europa

Luego de este combate de este viernes frente a Figueroa, Abraham Buonarrigo emprenderá viaje a Inglaterra para quedarse allí hasta realizar las dos peleas que le quedan en el contrato con la empresa británica Shamrock Promotions, de Mervyn Turner. Pero para ello deberá ganarle a Figueroa, ya te debe tener la última pelea ganada para viajar.

"Respecto a mi viaje a Europa, ahora (por este jueves) estoy con la cabeza puesta en la pelea de mañana. Tengo que ganar esta pelea para poder viajar, así que vamos con todo. De salir todo bien, viajo a Inglaterra", explicó el del barrio Lihué, de Guaymallén.

Luego agregó: "Todavía no se por cuánto tiempo estaría allá, pero se hará una preparación de dos o tres meses primero. Posiblemente allá se pueda hacer una pelea por un título o clasificatoria".

"Ya veremos si en ese tiempo me quedó directamente ahí (Inglaterra) o me vengo un tiempito y me vuelvo a ir. Aún no está decidido".

La frustración del boxeo argentino para los Juegos de París 2024

Respecto a su paso por la selección argentina y la frustración del boxeo argentino, que luego de 100 años de participación en Juegos Olímpicos no pudo clasificara a ningún púgil a París 2024, Abraham Buonarrigo hizo su reflexión.

"Yo no creo ser el más indicado para opinar. Ramón (Quiroga) y Florencia López se merecían esta oportunidad del preolímpico. Es lamentable que no hayan podido clasificar. Creo que los técnicos que están (Fabricio Nieva, coordinador; Omar Narváez, Roberto Arrieta) saben mucho, son muy buenos. A mi me transmitieron todo lo que saben, aprendí y crecí mucho con ellos", comenzó a analizar el púgil.

Sobre las posibles falencias que derivaron a la no clasificación a París de púgiles nacionales, el Turco habló de su experiencia personal. "Voy a hablar por mi, respecto a lo que faltó fue el roce internacional a nivel olímpico. Yo fui a los Panamericanos, y después ya no hice más peleas amateurs. Eso pasa factura; no es lo mismo el campo rentado que el amateurismo. Yo como profesional no puedo hacer peleas con reglamento amateur acá en el país, y por falta de presupuesto, se recortó la cantidad de boxeadores que fueron al preolímpico", cerró.