Godoy Cruz marcó presencia y le ganó a Rivadavia Básquet la primera final del Clausura de Superliga

basquet-lsuperliga-clausura-rivadavia.jpg Rivadavia Básquet es el campeón del Apertura y buscará revertir la serie para ganar el Clausura y ser campeón anual. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Godoy Cruz pegó primero y le metió presión a Rivadavia Básquet

La jornada disputada en el estadio Polimeni de Las Heras fue una fiesta, tanto en la pista, como en las tribunas, con las gradas llenas, donde el local -Godoy Cruz- aportó el 70% del público, pero Rivadavia también tuvo un importante y bullicioso apoyo de su gente.

El Tomba, dirgido por Sergio Peralta, se plantó de protagonista y buscó ser agresivo desde el inicio, pero un aceitado juego de Rivadavia demostró la experiencia de un plantel que juega además en el Torneo Federal y supo equilibrar la impronta del local. El final del primer cuarto demostró la paridad con un elocuente 20-19 para el dueño de casa.

Los otros dos parciales mostraron a la vista con más puntería y buena defensa, y sacó ventajas, llevándose los dos cuartos siguientes (38-32 y 451-46).

"Me tocó aparecer al final, gracias a Dios pudimos revertir el partido, ya que ellos (Rivadavia) salieron bien al principio, y pudimos resolverlo con el pick & go y todo el equipo. Así que estamos muy contentos con el triunfo. Estamos ilusionados con ganar el campeonato, nos preparamos para esto, y vamos por todo", Diego Maranesi

basquet-superliga-clausura-guevara-godoy cruz.jpg Gastón Guevara, aportó experiencia en Godoy Cruz. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

La gran remontada de Godoy Cruz en el último cuarto

Pero en el último capítulo surgieron los importantes aportes de los triples de Diego Maranesi y la conducción de Gastón Guevara, que se sumaron al regular aporte de Maximiliano Dal Dosso para arrancar con un parcial de 8-0 y demostrar garra ante su público. En la parte final, un par de robos de Agustín Benito y los contragolpes dejaron como dominador anímico y del juego para cerrar el partido a su favor con ventaja tranquilizadora.

"Este era el juego que esperábamos, Rivadavia es un equipo de otro nivel, juegan a otra cosa y nos hicieron sentir un partido muy físico, pero por suerte pudimos revertirlo. Nos falataba ser más intensos, los dos primeros cuartos los dejamos jugar muy tranquilos, y era lo que yo había visto, si los dejábamos tranquilos se nos iba a complicar. En Rivadavia tenemos que jugar como hoy en el último cuarto, ser intensos, jugar al límite, y creo que así somos otro equipo", Gastón Guevara

basquet-superliga-clausura-wickett.jpg Larry Wickett, aportó 13 puntos en el Tomba, para derrotar a Rivadavia Básquet.

Síntesis del partido

1ª Final Torneo Clausura Superliga

Godoy Cruz Antonio Tomba (70): Agustín Benito 0; Larry Wickett 13; Gastón Guevara 15; Abel Trejo 2; Diego Maranesi 13 (FI) Juan Cruz Martínez 0; Santiago Pérez 5; Maximiliano Dal Dosso 14; Facundo Rubia 5; Leandro Lincheta 3. DT: Sergio Peralta.

Rivadavia Básquet (65): Bruno Caribaux 0; Joaquín Baeza 8; Ignacio Beltramino 8; Khalil Adaro 11; Tobías Cravero 12 (FI); Juan Cruz Sosa 3; Guido Francese 6; Juan Cruz Cano 2; Alejo Andrés 15. DT: Sebastián Torre.

Estadio: Vicente Polimeni (Local Godoy Cruz)

Parciales: 20-19; 32-38; 46-51

Tiros libres: Godoy Cruz 12/20 – Rivadavia Básquet 5/6

Cinco Faltas: Benito.

Árbitros: Pablo Leyton – Rodrigo Oliver – Belén Calderón