"Tuvo que aguantar...": la revelación sobre Franco Colapinto luego de sumar su primer punto en Alpine

davidson Davidson reveló que Colapinto hizo magia en el GP de China.

"Hablé con sus ingenieros y me confesaron que el auto tenía tantos daños que realmente Franco tuvo que aguantar hasta el final. Es increíble que haya sumado puntos en esas condiciones", sentenció.

El desempeño de Franco, sumado al sexto lugar de su compañero Pierre Gasly, posiciona a la marca francesa en una trayectoria ascendente, que confirma las mejorías de motor y que prometen una temporada superior (ya lo es) a la del 2025.

colapinto-briatore Colapinto sumó su primer punto de la temporada en el GP de China.

El propio Franco Colapinto confirmó la gravedad del asunto al bajar del monoplaza. El impacto destrozó gran parte del fondo plano, afectando la parte trasera derecha del Fórmula 1.

"Perdí muchísimos puntos de carga. El auto era otra cosa después del toque", explicó Colapinto, quien se mostró frustrado pese al importante resultado conseguido.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

Franco Colapinto volverá a correr en la Fórmula 1 el fin de semana del 27 al 29 de marzo en lo que será el Gran Premio de Japón, donde tendrá la posibilidad de volver a sumar puntos.

En concreto, los horarios de la carrera mencionada serán los siguientes en Argentina: