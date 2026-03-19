Lo que en la transmisión oficial pareció un roce de carrera, terminó siendo una verdadera pesadilla técnica para el equipo Alpine. Recientemente, se dieron a conocer detalles estremecedores sobre el estado del monoplaza de Franco Colapinto tras su incidente con Esteban Ocon el pasado fin de semana.
"Tuvo que aguantar...": la revelación sobre Franco Colapinto luego de sumar su primer punto en Alpine
Colapinto sumó su primer punto desde que está en la escudería Alpine, y un expiloto de la Fórmula 1 hizo una revelación inesperada
La carrera transcurría con normalidad hasta la vuelta 33, cuando un exceso de optimismo de Esteban Ocon (Haas) al salir de los pits terminó en un impacto directo contra el lateral del Alpine de Colapinto. Pese al percance, el pilarense terminó décimo y sumó su primer punto de la temporada y con la mencionada escudería.
La revelación sobre Colapinto luego de su primer punto en Alpine
Antony Davidson, ex piloto de Fórmula 1 y actual analista de renombre, reveló una conversación privada que mantuvo con los ingenieros de la escudería francesa en el aeropuerto tras el GP de China. El daño en el Alpine de Colapinto era mucho más grande lo esperado.
"Hablé con sus ingenieros y me confesaron que el auto tenía tantos daños que realmente Franco tuvo que aguantar hasta el final. Es increíble que haya sumado puntos en esas condiciones", sentenció.
El desempeño de Franco, sumado al sexto lugar de su compañero Pierre Gasly, posiciona a la marca francesa en una trayectoria ascendente, que confirma las mejorías de motor y que prometen una temporada superior (ya lo es) a la del 2025.
El propio Franco Colapinto confirmó la gravedad del asunto al bajar del monoplaza. El impacto destrozó gran parte del fondo plano, afectando la parte trasera derecha del Fórmula 1.
"Perdí muchísimos puntos de carga. El auto era otra cosa después del toque", explicó Colapinto, quien se mostró frustrado pese al importante resultado conseguido.
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto
Franco Colapinto volverá a correr en la Fórmula 1 el fin de semana del 27 al 29 de marzo en lo que será el Gran Premio de Japón, donde tendrá la posibilidad de volver a sumar puntos.
En concreto, los horarios de la carrera mencionada serán los siguientes en Argentina:
- Prácticas Libres 1: Jueves 26 de marzo, 23:30 hs.
- Prácticas Libres 2: Viernes 27 de marzo, 03:00 hs.
- Prácticas Libres 3: Sábado 28 de marzo, 23:30 hs.
- Clasificación: Sábado 28 de marzo, 03:00 hs.
- Carrera (53 vueltas): Domingo 29 de marzo, 02:00 hs.