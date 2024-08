Turismo Carretera: Trucco consiguió su primera victoria y el mendocino Santero terminó segundo

►Te puede interesar: Cómo quedó Julián Santero en el campeonato de Turismo Carretera tras abandonar en Posadas

Finalmente, tras otra neutralización, el piloto de 37 años, volvió a recuperar la punta y sobrepasó al de Ford. Cuando faltaban pocas vueltas para el final de la carrera, logró ampliar la ventaja con respecto a su perseguidor y consiguió un margen que le permitió correr con mayor tranquilidad.

trucco.jpg Juan Martín Trucco ganó su primera carrera en el Turismo Carretera en Buenos Aires.

Julián Santero se encuentra líder, mientras tiene a Mauricio Lambiris (Ford Mustang) y Diego Ciantini (Chevrolet Camaro) como sus perseguidores, que finalizaron 8º y 5º respectivamente en la carrera llevada a cabo en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Por su parte, José Manuel Urcera (Ford Mustang) bajó a la cuarta posición y se coloca a 21 puntos del líder.

Por otro lado, esta jornada marcó el cierre de la fase regular del Turismo Carretera, por lo que se definieron los 12 clasificados a la Copa Oro, pero la misma puede tener modificaciones, luego de que, Lautaro De La Iglesia (Dodge, denunciara a Ciantini por una acción ocurrida al principio de la carrera.

santero.jpeg El mendocino Julián Santero terminó segundo en la final del Turismo Carretera en Buenos Aires y además se adjudicó la etapa regular.

A su vez, Germán Todino (Ford Mustang) se encuentra 13º con 198.5 puntos y De La Iglesia (Dodge) se ubica 14º con las mismas unidades. Ambos corredores tienen posibilidades de entrar en la Copa, luego de que se conozca la resolución de los comisarios deportivos.

El impactante inicio de la décima fecha del Turismo Carretera

El piloto Gastón Mazzacane protagonizó el momento más dramático de la décima fecha del campeonato de Turismo Carretera, cuando su auto se incendió durante la primera vuelta en el Autódromo de Buenos Aires.

turismo carretera incendio.jpg El incendio del auto de Gastón Mazzacane en el Turismo Carretera.

Una vez fuera de peligro, Mazzacane relató la situación y declaró: “empezó a salir fuego y no me quedó otra que parar. Iba a parar a boxes o a parar, pero no me dio tiempo a otra cosa”, expresó sobre el tenso momento. De todas maneras el piloto llevó tranquilidad a los fanáticos al confirmar que está en buen estado su salud.

Turismo Carretera: posiciones de la fecha en Buenos Aires

1- Juan Martín Trucco (Dodge Challenger): 49:10.110

2- Julián Santero (Ford Mustang): +0.622

3- Agustín Canapino (Chevrolet Chevy): + 1.129

4- Marcos Quijada (Chevrolet Camaro): + 5.513

5- Diego Ciantini (Chevrolet Camaro): + 6.051

6- Facundo Ardusso (Chevrolet Camaro): + 10.410

7- Lautaro De La Iglesia (Dodge): + 10.959

8- Mauricio Lambiris (Ford Mustang): + 11.194

9- Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro): 11.835

10-Otto, Fritzler (Dodge): + 13.867

Los doce clasificados a la Copa Oro

1-Julián Santero (Ford Mustang)

2-Mauricio Lambiris (Ford Mustang)

3- Diego Ciantini (Chevrolet Camaro)

4-José Manuel Urcera (Ford Mustang)

5-Marcos Quijada (Chevrolet Camaro)

6-Mariano Werner (Ford Mustang)

7- Esteban Gini (Toyota)

8- Juan De Benedictis (Ford Mustang)

9- Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro)

10-Ricardo Risatti (Chevrolet Camaro)

11- Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro)

12- Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro)