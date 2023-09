Se armó la polémica en la F1: "Max Verstappen es el mejor piloto de la historia"

En declaraciones al diario británico Daily Mail, bernie Ecclestone subrayó también que "Max está por encima de Hamilton en mi lista. Por supuesto, Lewis también es muy brillante, es un verdadero talento".

En cuanto a otros pilotos de la F1, el histórico ex director ejecutivo señaló: "George Russell (Mercedes) me gusta. Es un piloto sumamente talentoso. Pero si yo fuera el dueño de un equipo, creo que me fijaría en el australiano Oscar Piastri, de McLaren", analizó Bernie Ecclestone.

Finalmente y en otro orden Bernie Ecclestone criticó a Liberty Media, la empresa dueña de los derechos de organización de la F1.

"Creo que 18 carreras en el calendario son más que suficientes. En mi época programamos 20 y muchas veces pensé que era demasiado, hay que pensar más en los equipos", comentó el británico.