Max Verstappen le ganó el duelo a Lando Norris por una diferencia mínima en Imola

"Ya no tenía agarre. Derrapaba mucho. Vi que Lando se acercaba. Las últimas 10 vueltas fueron a fondo", dijo aliviado Verstappen, que parecía encaminado a otra victoria fácil pero tuvo que sudar en última instancia para quedarse con la victoria.

"Es difícil cuando los neumáticos ya no funcionan y tienes que ir a fondo. No podía permitirme cometer demasiados errores. Por suerte no lo hicimos", agregó.

La victoria de Verstappen

Leclerc quedó tercero en el GP de Emilia Romaña de Fórmula 1

Charles Leclerc, de Ferrari, fue tercero en la atmosférica pista de casa del equipo italiano, a 7,916 segundos del líder, para su cuarto podio de la temporada y una carrera en casa que llegará en Mónaco el próximo fin de semana.

La victoria amplió la ventaja de Verstappen en el campeonato a 48 puntos, con Leclerc ahora su rival más cercano después de que el mexicano Sergio Pérez de Red Bull comenzara undécimo y terminara solo octavo.

Oscar Piastri, de McLaren, terminó cuarto, Carlos Sainz, de Ferrari, quinto, y la pareja de Mercedes formada por Lewis Hamilton y George Russell, sexto y séptimo, respectivamente.