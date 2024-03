Luis Maggini logró un triunfazo en el Procar 4000 disputado en el autódromo Oscar y Juan Gálvez

El referente que tiene la escuadra del Valle de Uco partió desde la primera posición en la competencia dominguera y con un manejo sin errores, casi perfecto, se terminó quedando con la carrera. No fue fácil, porque tuvo que soportar los ataques de Claudio Bazterrica primero y luego de Martín Funes, pero supo defender ese primera colocación y llevarse su primer triunfo del año.

automovilismo-luis maggini-galvez-podio.jpg Luis Maggini logró un impecable triunfo en la segunda fecha del Procar 4000.

"Fue un fin de semana increíble. el auto anduvo muy bien y le agradezco al equipo Granja Motorsport y también a Toto Pereiró por los motores. En la final había que ser muy prolijo y tener mucho cuidado sobre todo en los frenajes, porque eso me posibilitaba acelerar antes. Estoy muy feliz, agradezco a la familia, a los amigos y también a toda la gente de Mendoza que no sigue", Luis Maggini "Fue un fin de semana increíble. el auto anduvo muy bien y le agradezco al equipo Granja Motorsport y también a Toto Pereiró por los motores. En la final había que ser muy prolijo y tener mucho cuidado sobre todo en los frenajes, porque eso me posibilitaba acelerar antes. Estoy muy feliz, agradezco a la familia, a los amigos y también a toda la gente de Mendoza que no sigue", Luis Maggini

También fue muy positivo lo realizado en la Clase A, donde si bien arrancó 7°, después tuvo un par de inconvenientes que lo hicieron retrasar para finalizar 9°. "En la Clase A también anduvimos muy bien, salvo que me pegaron en la horquilla e hice un trompo, sino podía haber terminado entre los seis o siete de adelante", indicó.

Más allá de la victoria de Luis Maggini, el equipo tuvo muy buenas actuaciones. Fabián Maggini finalizó 6° en la Clase B, mientras que Coki Maggini fue el mejor en la A, para terminar 7° y seguir prendido en el campeonato tras el tercer puesto conquistado en la primera fecha.

Además, Luis Maggini junto a Fabián Maggini hicieron el 1-2 en la divisional Master, tanto en la Clase A como en la Clase B.

El próximo compromiso del Maggini Motorsport será el 27 y 29 de abril, cuando se dispute la tercera fecha del certamen en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, en una carrera especial porque será con pilotos invitados.

Fuente: Prensa Maggini Motorsport