Lewis Hamilton está metido en un lío y recibiría la peor noticia de todas

En una entrevista con F1-Insider, el ex presidente y director ejecutivo de la entidad aseguró que "teníamos suficiente información en ese momento para investigar el asunto. Según los estatutos, deberíamos haber anulado la carrera de Singapur en esas condiciones. Eso significa que no habría repercutido para la clasificación del campeonato, y Felipe Massa se habría convertido en campeón del mundo y no Lewis Hamilton".