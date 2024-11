La verdad sobre Franco Colapinto y las negociaciones para definir su futuro en la Fórmula 1

colapinto catarineu.jpg Franco Colapinto y María Catarineu esperan que el piloto siga en la Fórmula 1 en 2025.

Respecto de las declaracion de James Vowles, defen del equipo Williams, Catarineu fue clara: "James (Vowles) ha comunicado que se está negociando pero eso es una cosa entre equipos de la que yo no puedo decir nada, no es que no quiera decir, es que no sé y Franco sigue trabajando así".

Luego agregó una frase contundente: "Hay un deseo de Franco se quede en la Fórmula 1 en 2025 y de mucha gente. Hay un deseo de sus fans, hay un deseo nuestro, hay un deseo de la propia Fórmula 1 a la que le gustaría que siga y hay un deseo del propio equipo Williams que está empujando para ver si puede ser posible que Franco siga en la Fórmula 1. Si ese deseo se convierte en realidad se comunicará cuando sea algo seguro".

Otra versión: Sainz a Red Bull y Colapinto sigue en Williams

Otra versión que circuló tras la visita de Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, al hospitality de Williams en el GP de Brasil, es que el español Carlos Sainz vaya a la escudería austríaca.

Sainz, actualmente en Ferrari, tiene contrato con Williams para el año que viene pero hay una cláusula que lo dejaría irse a un equipo de punta y eso liberaría la butaca para que Franco Colapinto siga en el equipo donde hizo una gran aparición en esta temporada.