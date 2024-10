La picante frase de Christian Horner, jefe de Red Bull, que confirmó el interés por Franco Colapinto

►TE PUEDE INTERESAR: Franco Colapinto y la oferta millonaria que Red Bull le haría a Williams para que siga en la Fórmula 1

Sin embargo, esta formación podría romperse debido a los fuertes rumores que se filtraron en las últimas horas sobre la posible llegada de Franco Colapinto a la mencionada escudería. Según trascendió, desde Red Bull ofrecerían 20 millones de dólares a la escudería Williams por los servicios del argentino. Helmut Marko, asesor del equipo australiano, había hecho alusión a este tema argumentando que no tenían intenciones de potenciar al piloto para que luego éste regresara al conjunto británico. Por ello, lo que buscarían desde Red Bull es hacerse con la totalidad del "pase" o contrato del piloto argentino. "Hablamos con Williams por él, pero no es viable dado que tiene un contrato a largo plazo y la cesión no es interesante para ningún equipo. No vamos a entrenar a nadie para otro equipo", había manifestado Marko.

Sin embargo, el que se expresó recientemente respecto al interés por Franco Colapinto fue Christian Horner, jefe de Red Bull. "Colapinto es un piloto interesante. Es sorprendentemente mejor de lo que sugería su paso por la Fórmula 2. Sería un muy mal jefe de equipo si no preguntara si está disponible", lanzó Horner en diálogo con el medio alemán AMuS. De esta manera, uno de los máximos exponentes de la escudería dejó en claro el interés que allí tienen por el argentino y las intenciones que tienen de buscarlo.

colapinto 2.jpg Colapinto podría reemplazar a Checo Pérez en Red Bull en la próxima temporada.

►TE PUEDE INTERESAR: Franco Colapinto tuvo una buena labor y finalizó 12 en el GP de México de Fórmula 1

El deseo de la escudería es que acompañe a Max Verstappen en el equipo y que se dé finalmente la salida de mexicano Checo Pérez, con quien hace rato existe una tensa relación sumado a la merma en su rendimiento. Solo ha hecho 4 podios este año, en donde se suman la mayor cantidad de puntos, mientras que Verstappen lleva 12 podios esta temporada y lidera el campeonato de pilotos.

Restará confirmar si este interés avanzará hacia instancias mayores o solo quedará en un interés que puede tener frutos en un futuro para Franco Colapinto.