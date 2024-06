¿Hacia dónde va el futuro de Carlos Sainz?

Tras el fichaje de Hamilton a Ferrari, la primera escudería que apareció en el horizonte de Sainz fue Audi (compró Sauber) con la promesa de darle al español uno de sus asientos en la máxima competencia de automovilismo del mundo hasta 2027. Sobre este ofrecimiento habría muchos aspectos a considerar dado que, si bien Sainz tendría motor propio, altísima remuneración y buena proyección a futuro; lo que no sería del agrado del actual compañero de Charles Leclerc sería el hecho de que la monoplaza actual tardaría en dar frutos para cuando él llegue a conducirla ya que, en este 2024, aún no ha sumado puntos y no presenta la potencia deseada.

En Mónaco se sumó a las conversaciones la escudería Williams, con una importante oferta económica y ansias de posicionarse, para luego acoplarse con los ejecutivos de Alpine, quienes se metieron de lleno en la disputa por el piloto. Respecto a esta última, se vio a Carlos Sainz padre y a Flavio Briatore, nuevo asesor del equipo francés, charlar en el paddock de Montmeló.

flavio-briatore-and-carlos-saimz.jpg Carlos Sainz padre y Flavio Briatore negocian el futuro del joven piloto español.

La realidad es que son todos acercamientos y negociaciones que aún no tienen destino. Vale recordar que Carlos Sainz también tuvo reuniones con Red Bull y Mercedes. La escudería de la bebida energética terminó por arreglar con Checo Pérez y Mercedes apostaría por el joven italiano de 17 años, Andrea Kimi Antonelli - aunque aún esto no esté cerrado-.