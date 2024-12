Franco Colapinto tuvo que abandonar el GP de Abu Dhabi y cerró su año de debut en la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo un mal fin de semana en la última competencia del año, donde se dañó el piso del auto en los ensayos y no poder completar las pruebas de clasificación y largar desde el fondo. Pese al arduo trabajo del equipo Williams, el auto no estuvo en las mejores condiciones, y tras ser chocado de atrás por el australiano Oscar Piastri, entró a boxes y no pudo continuar.

