Franco Colapinto quedó afuera en la primera vuelta del Gran Premio de Qatar

El accidente tuvo lugar en la primera curva y ocasionó que el piloto argentino y el francés quedarán automáticamente eliminados de la carrera cerrando un fin de semana para el olvido para el pilarense. El impacto se dio en la parte trasera del Williams de Colapinto producto de un previo choque entre Niko Hülkenberg y el piloto de Alpine.

Colapinto no logró una buena actuación en la clasificación para el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 y quedó eliminado en la Q1. El Williams no tuvo un buen ritmo y con algunas modificaciones no pudo hacer pie por lo que Franco terminó ubicándose en el penúltimo lugar en la qualy.