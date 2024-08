Franco Colapinto arriesgó de más en la clasificación de Monza y largará en el puesto 18 este domingo

Embed

"Una lástima ese error porque teníamos buen auto. Estaba competitivo", dijo Franco Colapinto tras la Q1. "Estoy contento con la clasificación porque, obviamente es un momento muy importante, pero no estoy contento con el resultado final porque sé que teníamos para más y cometí un error en la última vuelta que me costó no pasar a la Q2", aseguró tras bajarse de la monoplaza de Williams.

Su compañero de equipo, Alex Albon superó la Q2 con un tiempo de 1:20:314. Lewis Hamilton, de Mercedes, fue el más rápido en esta instancia.

En la Q3, se definieron los primeros diez lugares para la largada de mañana. Lando Norris fue el más veloz con un tiempo de un 1:19.327 y logró la pole por lo que largará primero en la parrilla. Lo secundaron su compañero de escudería, Oscar Piastri, y George Rusell, en tercer lugar, a bordo del Mercedes.

Completaron los diez primeros puestos: las Ferrari de Charles Leclerc (4°) y Carlos Sainz (5°), Lewis Hamilton con Mercedes, Max Verstappen, en el séptimo puesto por delante de su compañero de Red Bull, Checo Pérez; mientras que Williams tendrá a Alex Albon en el noveno lugar y la décima posición la ocupará Nico Hülkenberg a bordo del Haas.