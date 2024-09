Fórmula 1 2025: una importante escudería inició averiguaciones por Franco Colapinto

►TE PUEDE INTERESAR: Franco Colapinto tuvo una brillante actuación, fue 8vo y sumó puntos en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

Para la próxima temporada, las únicas escuderías que no tienen a sus pilotos definidos son Sauber y Racing Bulls (RB). Sauber confirmó a Nico Hulkenberg pero no a Valtteri Bottas. Mientras que RB aseguró la continuidad de Yuki Tsunoda pero no la de Daniel Ricciardo.

Sauber, con malos resultados esta temporada, pasará a ser Audi en 2026. La llegada del gigante alemán será un gran condimento en la Fórmula 1 ya que, en caso de adaptarse bien a las nuevas reglamentaciones para 2026, podría dar pelea arriba, lo cual sería una gran noticia en caso de que fichen a Franco Colapinto.

Racing Bulls, por su parte, es una de las escuderías más débiles en la Fórmula 1, pero es la segunda marca de Red Bull y podría servir de vidriera para llegar al equipo campeón de los últimos tres campeonatos.

colapinto 1.jfif Franco Colapinto sumó sus primeros puntos este fin de semana en Fórmula 1.

"Por supuesto que estará con nosotros, pero lo que espero de verdad es que definitivamente esté compitiendo. Así que quiero una posición para él en la que esté corriendo en 2025 e idealmente en la Fórmula 1", aseguró James Wolves, director de Williams, sobre la posibilidad de que el argentino emigre a Audi para tener rodaje. "En dos carreras ha demostrado al mundo que merece un asiento en la Fórmula 1. Siempre he creído firmemente que hay que dejar correr a los buenos pilotos. Así que veremos si podemos encontrar una manera de trabajar con Audi en esa circunstancia. Eso es lo que estaba insinuando para el año que viene", agregó.

La otra opción es que Franco Colapinto siga en la Fórmula 2 o que en 2025 sea el piloto suplente de Williams, aunque con su gran irrupción en la Fórmula 1 todo apunta a que su futuro estará en la máxima categoría del automovilismo.