Ferrari arde en llamas tras una decepcionante actuación en la F1

Las Ferrari, que habían largado en segundo y tercer lugar con sus pilotos Carlos Sainz Jr. y Charles Leclerc, finalizaron en cuarto y sexto puesto en el circuito de Hungaroring, donde se impuso el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

ferrari-f1.jpg Ferrari largó en Hungría con Sainz y Leclerc en el podio y no pudo sostenerlos en el final de la carrera de F1.

La decepcionante actuación de las Ferrari fue atribuida por las criticas de expertos a un "error" en la elección de los neumáticos del auto de Charles Leclerc, que presuntamente dejó al monegasco afuera de la lucha por el podio, para llegar en sexto lugar, señaló este lunes el diario italiano Corriere dello Sport.

"No entiendo por qué hay que cambiar después de cada error. Mi enfoque no es cambiar, sino sumar, siempre: entender lo que no está funcionando, corregir y cuando digo sumar me refiero a mejorar", subrayó Mattia Binotto en rueda de prensa.

"Tenemos una base fuerte y los chicos (pilotos) están mostrando mentalidad, determinación y habilidad. Obviamente tenemos que volver a crecer y lo haremos", concluyó el directivo de la escudería de Maranello.