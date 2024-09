El ex jefe de Haas elogió a Colapinto y apuntó contra la escudería Williams: "No habría tenido que pagar todo ese dinero"

En dialogo con el canal de Youtube “Champ1”, el italiano se mostró deslumbrado con el desempeño del joven pilarense, con apenas tres circuitos encima en la máxima categoría del automovilismo, y elogió su buen presente.

gunther franco.jpg Günther Steiner elogió a Franco Colapinto por su desempeño en su llegada a la Fórmula 1.

"Me sorprendió positivamente, hizo un gran trabajo, tengo que decirlo. Vowles se está preguntando ahora mismo ¿'por qué no lo puse antes?', entonces no habría tenido que pagar todo ese dinero", expresó el ex director de equipo de la escudería estadounidense.