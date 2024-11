El dardo venenoso de Checo Pérez contra los que buscan su salida de Red Bull

La respuesta de Checo Pérez a los rumores

A través de un vivo que afrontó en Instagram, Checo Pérez no dudó a la hora de referirse a aquellos periodistas que fogonean su salida de Red Bull: "Me lo tomo con humor. La verdad, ya me río de todo lo que se inventa, lo que se habla. Algunos la verdad, yo creo no todos. Hay periodistas muy profesionales que hacen muy bien su trabajo".

Posteriormente, el piloto mexicano de Fórmula 1 añadió: "Tienes una mala carrera y tienes que hablar de eso. Como deportista a veces te cuesta entenderlo, pero también tienes que ser sincero y saber que quizás no tuviste la mejor carrera, no todos van a hacer las mejores decisiones". Finalmente, sobre esta situación, sentenció: "Pero también hay un exceso, una falta de profesionalismo de muchos medios europeos".

►TE PUEDE INTERESAR: El rumor sobre el futuro de Checo Pérez que sorprende al mundo de la Fórmula 1

Los elogios de Checo Pérez para Franco Colapinto

Pese a que los rumores indican que Franco Colapinto es uno de los candidatos a quedarse con la butaca de Checo Pérez para el 2025, el hombre de Red Bull no dudó en elogiar al piloto argentino: "Yo creo que está haciendo las cosas muy bien. Ha tenido muy buen impacto, se está hablando mucho de él".

colapinto 1.jpg Colapinto, aún no tiene su butaca asegurada para el 2025.

Acto seguido, sobre los primeros pasos del argentino en la Fórmula 1, aseveró: "Trae muy buen apoyo de toda Latinoamérica, que eso es muy importante. Para nosotros es muy complicado llegar a la Fórmula 1, pero ya una vez que llegas, sin duda es diferente el apoyo de nuestros países que de cualquier otro. Entonces esperemos que las cosas se le acomoden y pueda quedarse en Fórmula 1 el próximo año, que es muy importante para él".