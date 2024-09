Christine GZ se puso picante tras su encuentro con Franco Colapinto: "Es lindo y él lo sabe"

458101537_18456715591062036_2576812416098739199_n.jpg Christine GZ reveló detalles de su encuentro con Franco Colapinto tras su debut en Fórmula 1.

El piloto de 23 se adueñó de las primeras planas por una entrevista con la periodista y piloto Christine GZ que se hizo viral.

Luego de la simpática charla que se dio en el paddock del circuito de Monza, la periodista contó algunos detalles de la nota que causó furor y en la que muchos internautas se preguntaron si realmente había “algo más” en aquel divertido cruce, en el que Colapinto le agradeció a la notera de 30 años porque tenía el deseo de que ella fuera quien lo entrevistara en la F1.

colapinto 1.jpg Colapinto tiene muchas fans entre el público femenino.

La corredora nacida en la India, que participó del Rally Dakar 2024 y que actualmente trabaja en los medios de comunicación siguiendo la F1, comentó: "Siempre lo digo, que hacía falta un poco de aire fresco".

"Ya saben que en la Fórmula 1 es todo muy estricto, muy serio y alguien que dice lo que piensa y es muy simpático pues siempre es bienvenido”.

Christine, consultada por si el bonaerense la invitó a salir, un tanto incómoda, expresó: "No, no, no... la verdad que lo conocí porque en el paddock estaba toda su familia arropándolo; su padre que es un capo, su mánager, sus sponsors, sus amigos y fue muy divertido. Estaba la risa, pero ahí quedó la cosa".

Christine GZ sobre Franco Colapinto: "Fue impecable"

Sin embargo, Christine GZ no le cerró las puertas del todo a Franco Colapinto: "Es lindo, yo creo que él lo sabe. No pasa nada. Nosotros estamos trabajando... Me están intentando sacar cosas...".

En cuanto a lo deportivo, la periodista analizó la participación del corredor argentino: "Su debut fue impecable. Largar en el puesto 18 y llegar en el 12, creo que no se puede pedir nada más".