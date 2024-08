Alejandro Chapini ratificó la denuncia contra Omar Sperdutti por graves irregularidades en la Liga Mendocina de Fútbol

Es que las irregularidades cometidas por el conductor de la LMF parecen estar a la orden del día después de que todo parecía encaminarse al retorno de la normalidad en la en entidad de Garibaldi 83 cuando el dirigente maipucino pidió una licencia por tres meses por razones de salud.

En ese periodo de tres meses, que comenzó el 9 de mayo, con el interinato de Carlos Quiroga al frente de la Liga, se iba a producir el llamado a elecciones. No sólo no pasó esto, sino que Sperdutti volvió a su cargo de presidente mucho antes y de la asamblea que debe elegir nuevas autoridades no hay ni noticias.