"Con la Liga saneada", Omar Sperdutti confirmó que se tomó licencia para priorizar su salud

►TE PUEDE INTERESAR: Histórico: fue lanzada la Federación Mendocina de Fútbol

Omar Sperdutti.1jpg.JPG Por razones de salud, Omar Sperdutti se tomó licencia en la presidencia de la Liga Mendocina de Fútbol.

Omar Sperdutti admitió que necesita "bajar un cambio" y recuperarse

Entrevistado en Radio Nihuil por Sergio Robles y Daniel Fiochetta Sperdutti contó: "Tengo una enfermedad complicada que me lleva a que de estar muy bien pase a estar mal, muy mal, a punto de que me tengan llevar a un hospital".

El Gringo dijo que "los médicos me han dado una recomendación muy especial de que, por sobre todas las cosas, no tengo que hacerme mala sangre. Estar tranquilo es la única forma de recuperarme".

Respecto de su pedido de licencia dijo que "habíamos tenido una reunión con los presidentes de los clubes y estaba todo bien. Pero hace 15 días tuve un episodio de salud y me llevaron al sanatorio. Y ahora me pasó lo mismo. Por eso es necesario que dé un paso al costado durante un tiempo".

►TE PUEDE INTERESAR: La emoción de Omar Sperdutti al convertirse en el presidente de la Liga Mendocina

Me quiero mejorar, me gusta la vida, meterle para adelante Me quiero mejorar, me gusta la vida, meterle para adelante

Respecto de cómo seguirá la actividad en la Liga, Omar se explayó: "Se va a llamar asamblea cuando el Consejo Directivo lo disponga. Hoy está Carlitos (por Quiroga) que es una gran persona, un gran dirigente. Y siguen trabajando todos los que estaban: el tesorero, el secretario, los consejeros... A Carlos le va a ir bien, yo estoy muy tranquilo por eso. Además hay gente honesta en la Liga que a va a atrabajar diez veces más que yo".

Sperdutti descartó que vaya a presentarse para una reelección en Garibaldi 83: "Estaré un tiempo alejado y por supuesto siempre con deseos de trabajar por el bien del fútbol, desde donde me toque actuar".

Y enseguida reflexionó: "Tengo un defecto muy grande que es que los problemas del club, de la Liga o del Consejo Federal me los llevo a mi casa, duermo con los problemas y no me los puedo sacar de la cabeza. Eso es lo que necesito cambiar".

Si bien se quejó de que "heredó" una Liga muy endeudada de la gestión anterior (encabezada por Carlos Suraci), en casi $80 millones de pesos, destacó que "la institución está saneada y encaminada. Hemos pagado y se está pagando".

Con las deudas hemos bajado prácticamente a cero. No es lo mismo que me pasó hace dos años y que me trajo problemas de diabetes, riñones y páncreas Con las deudas hemos bajado prácticamente a cero. No es lo mismo que me pasó hace dos años y que me trajo problemas de diabetes, riñones y páncreas

Finalmente Omar Sperdutti agradeció los llamados y la solidaridad de dirigentes de todos los clubes y del mundo del fútbol en general que se preocuparon por su salud.