¿Siete de cada 10 mendocinos está a favor de modificar la Ley de Glaciares?

El matrimonio Kirchner fue siempre prominería. Viene de una provincia cuyo principal recurso es la explotación de minerales.

De hecho, la idea de encumbrar a Francisco Pérez en el poder de Mendoza en 2011 fue de Julio De Vido, una de las personas de mayor confianza de Néstor Kirchner y a quien Cristina Fernández conservó con enorme poder luego de la muerte de su marido.

cristina kirchner y nestor kirchner.jpg El matrimonio Kirchner fue siempre prominería. Viene de una provincia cuyo principal recurso es la explotación de minerales.

Lo que Julio y Paco no pudieron

No es original Cornejo con su idea porque es casi la misma idea que De Vido y Pérez tenían en su momento, pero tocando directamente la 7.722 para permitir el paso de la minería a cielo abierto.

Eran otros los tiempos y la fuerza de las asambleas populares antimineras asentadas en las poblaciones de departamentos cercanos a la cordillera frenaron ese sueño húmedo de los mandamases de la época. Algo parecido le pasó a Rodolfo Suarez algunos años después.

Idea de radicales y peronistas

La actividad minera no distingue partidos en rigor de verdad: en Chubut, Neuquén, Catamarca, La Rioja, San Juan, Jujuy y otras provincias cordilleranas la práctica de exploración y explotación de montañas ha avanzado con radicales, peronistas y partidos provinciales sin demasiados matices.

Mendoza se erigía como la provincia más férrea en la defensa de esos recursos de montaña pero esos tiempos terminaron. También la fuerza que supieron tener las asambleas ambientales se desinfló porque no pudieron dar respuesta a la creciente problemática de la economía sobre todo en la generación de nuevos empleos.

Facundo Correa Llano, uno de los mendocinos que votó a favor de la Ley de Glaciares. Uno de los momentos de la jornada maratónica en la que se aprobó la reforma a la Ley de Glaciares. En la foto, Facundo Correa Llano.

Para donde apunte el sol

Si el proyecto para reformar la Ley de Glaciares se hubiese tratado en 2011 en el Congreso de la Nación, Anabel Fernández Sagasti hubiese votado positivamente porque el pedido de la presidenta hubiera sido en ese sentido.

Por el otro lado, los radicales Rodolfo Suarez y Mariana Juri hubiesen votado en contra. En síntesis, no es el asunto lo que importa sino quién manda en ese momento y hacia dónde quiere orientar el rey la matriz de la cuestión económica.

Fue clave la orden que impartieron a los suyos tanto el presidente Javier Milei como el gobernador Cornejo, quienes se muestran apurados por meterle mano al agua dulce para incentivar la economía extractivista.

Ni todo malo ni todo bueno

Es claramente un asunto complejo el de la minería a gran escala por su impacto y por su riqueza. Ni los que mandan quieren quedarse con la duda de saber cuánto oro, plata, cobre, litio, molibdeno y otros metales preciosos están guardados en esas cajas fuertes llenas, ni es menor el daño que se causa al ambiente en los lugares donde se lleva a cabo por más que se prometa control y sustentabilidad.

También es afectada la postura de gran parte del ambientalismo que usa imágenes de la fauna extinguiéndose producto del uso del agua para fines metalíferos o mineros. Es cierto que un cóndor que sobrevuela la zona donde se extraerán metales huirá de ahí si tiene suerte, pero también es cierto que los emprendimientos se posan sobre áreas delimitadas que ni en la peor de las fiebres extractivistas terminarían con toda la cordillera.

El pueblo y su poder

El principio de representatividad expresado en el artículo 22 de la Constitución Nacional dice que “el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”. Hablando de cambio de miradas: el propio Luis Petri pedía una consulta popular para resolver el asunto de la minería a cielo abierto metalífera con uso de agua y hoy ha cambiado tanto su mirada que votó con sonrisa y aplauso la modificación de la ley la semana pasada.

luis petri diputado nacional ley de glaciares Luis Petri pedía una consulta popular para resolver el asunto de la minería a cielo abierto metalífera con uso de agua. Ahora votó a favor de la Ley de Glaciares.

No era mala la idea del ex ministro de Defensa y potencial candidato a gobernar Mendoza. Por su complejidad, el asunto de la minería debería ser discutido un poco más, con mayor cantidad de elementos a la vista y más clara información.

Quizás es uno de esos temas que requieren de la opinión de la ciudadanía de alguna otra manera que no sea la representación de los legisladores, resorte previsto por la Constitución bajo la forma de consulta popular que puede ser vinculante o no.

Siete de los 10 diputados nacionales mendocinos votaron a favor de reformar la Ley de Glaciares. Los 7 que votaron para un lado hubieran votado para el otro hace algunos años, lo mismo los 3 restantes. Quizás. Las urgencias de la economía hacen que los hombres -y las mujeres- cambien su mirada como de calzón. Así es la política amiguitos.