Reelección con hendijas que Cornejo vio; y Anabel, la que nunca ganó pero chicanea

Alfredo Cornejo.jpg Cuando termine su segundo mandato como gobernador Alfredo Cornejo difícilmente deje la política.

Sin reelección pero casi

Es una forma original de mantenerse muy arriba en el poder sin tener reelección inmediata en la provincia porque en 2031, futurología astronómica mediante, podría volver a ser gobernador y así sucesivamente.

Cornejo no le da descanso al poder y el animal político que lleva dentro lo obliga a ostentar la manija para mantener vigencia y a la tropa alineada. El tema es que cuando uno baja al llano y se queda sin caja ni cargos para repartir, también se queda sin acólitos y todo se descascara. Si no miremos a Cristina Fernández.

Nunca ganó pero chicanea

Hablando de Cristina, en las últimas elecciones a gobernador –justamente en las que Cornejo fue electo por segunda vez— el peronismo salió tercero con un magro 14,7% de los votos con un armado amadrinado por Anabel Fernández Sagasti y apadrinado por Carlos Ciurca.

La fórmula integrada por el ex intendente demócrata de Luján de Cuyo Omar Parisi y el godoicruceño Lucas Ilardo fue vencida fácilmente, relegándolos al tercer lugar con 15 puntos de diferencia –el doble— por otro Omar y también ex intendente demócrata lujanino: De Marchi, hoy cercano al presidente Javier Milei, quien quedó segundo junto al ex intendente lasherino Daniel Orozco.

Cornejo, sin llegar al 40%, le pegó tremendo baile al peronismo aventajándolo por más de 25 puntos, una paliza que el PJ no sólo no olvidará jamás –porque es la primera vez que queda tercero en la historia— sino que se anotició que sólo se sale de ahí cambiando todo.

Sagasti nunca ganó una elección desde que forma parte de la superestructura del poder peronista pero chicanea a los intendentes de su partido con que son un frente de “barrido, alumbrado y limpieza”, todas artes para las cuales los municipios están alistados.

Tampoco fue nunca intendenta, por lo cual no sabe muy bien de lo que habla. La colega Rosana Villegas la entrevistó para Diario UNO y las declaraciones generaron ruido, justamente lo que la legisladora buscaba.

Pour la galerie

La chicana de la senadora es poderosa a los efectos de instalar algo fuerte en los medios pero es una forma bastante odiosa de bajarle el precio a la tarea de los municipios, el escalón primero del Estado al que va un vecino en busca de satisfacer sus demandas que pueden ser de lo más variadas.

Los municipios, además, han servido de trampolín a varios de los últimos gobernadores mendocinos como Celso Jaque del PJ y Rodolfo Suarez o el mismo Cornejo del radicalismo gobernante.

La senadora nacional se encapricha con ser ella la que defina las cosas en el peronismo y no se banca que su tiempo al frente del partido y de las listas, por ahora, pasó.

Pareciera más preocupada porque su sector –ella y los suyos— conserven los lugares de poder, mayormente legislativos, que por volver a ver encumbrado al peronismo en Mendoza amenazando con romperlo.

Tiene muy jóvenes 41 años pero representa una forma de hacer política más emparentada con las viejas prácticas verticalistas ortodoxas que sus compañeros de partido, sobre todo los intendentes que ella ningunea –pero al menos tienen triunfos electorales para mostrar en sus departamentos— parecieran no querer legitimar más.

Mendoza no es la provincia de Buenos Aires. Hasta su histórico aliado Carlos Ciurca la desconoce hoy y ya juega con “los barrenderos”.

Anabel Fernández Sagasti.jpg Anabel Fernández Sagasti es desconocida hasta por su histórico aliado, Carlos Ciurca.

Digresión y loor a Francisco

Fue triste la semana que pasó. La muerte del papa Francisco, por más anunciada que parecía, fue muy impactante para quienes seguimos con mucha atención su papado lleno de gestos hacia lugares donde la iglesia hacía años no miraba o directamente nunca había mirado.

Los pobres, los invisibilizados, las minorías, la paz y el uso que la humanidad hace de la tierra fueron sus principales preocupaciones, asentadas muchas en sus encíclicas y libros como Laudato Sí’ o Fratelli Tutti, entre otras enseñanzas.

Fue franciscano fiel a su nombre: humilde, sencillo y amoroso. Hacía apología del buen sentido del humor para la vida diaria y expandió todo lo que pudo ese mensaje principalmente entre los jóvenes a quienes convocaba a que “hagan lío”.

Vengo de una familia de formación católica pero no había abrazado los preceptos religiosos hasta que él desembarcó en el poder de Roma. Se abren enormes interrogantes respecto de lo que podría pasar en un futuro cercano con la Iglesia Católica.

Los mendocinos parecemos lejanos del Vaticano pero las decisiones que se toman allá tienen fuerte impacto en nuestras comunidades. Si no preguntémosle al excéntrico Verbo Encarnado y a los obispos descabezados recientemente por inconductas vinculadas con abusos sexuales.

Dios guíe a quienes deciden ese futuro y llene de templanza para optar por un nuevo Papa –innegable líder de opinión— que siga el camino de comprensión, inclusión y amor iniciado por Francisco, después de muchos años de ortodoxia rígida en la cúpula eclesiástica y lejos de los problemas reales de los mortales.