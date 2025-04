Seis intendentes del PJ junto a Martín Aveiro.webp En una reunión informal que ocurrió la semana pasada, los siete intendentes del PJ (en la foto falta Edgardo González el jefe comunal de Lavalle) habrían evaluado seriamente desdoblar las elecciones legislativas en sus comunas para asegurarse el poderío en los Concejos Deliberantes.

Llamativamente a esa reunión no se invitó a nadie del kirchnerismo y las decisiones que habrían surgido de allí, hicieron estallar a la líder de ese sector.

Tanto que la misma Fernández Sagasti advirtió, que ante la falta de diálogo y de consulta a la que los han relegado, su espacio político está dispuesto a conformar un frente y ser ella quien lidere la lista de diputados nacionales para dar la batalla electoral.

"Nos están empujando a eso porque no hay una mesa de discusión que el PJ necesita, en la que estemos todos los sectores, no hay diálogo para definir qué tipo de oposición somos, que postura tenemos ante determinadas políticas de Cornejo, y cómo vamos a enfrentar las próximas elecciones. Si los intendentes desdoblan me parece que están pensando sólo en su comuna y no en la necesidad de construir también en la Legislatura que es donde se dan las discusiones clave para la provincia", cuestionó.

En principio, si ese diálogo no se da y la tensión sigue en aumento, el kirchnerismo está dispuesto a ir a las urnas bajo el paraguas del Frente para la Victoria e incluso barajan reconstruir otro partido como una herramienta electoral.

Las elecciones desdobladas y los magros resultados para el PJ

Pese a que la ley electoral de Mendoza permite que los intendentes puedan desdoblar las elecciones, claro está costeando esos comicios, cada vez que los jefes comunales decidieron aplicar ese método sólo consiguieron retener las comunas pero pagaron el costo con las elecciones provinciales.

cornejo y Paco perez 2015.jpg En las elecciones del 2015 los intendentes del PJ desdoblaron las elecciones y terminaron perdiendo la contienda por la gobernación, que en aquel momento ganó Alfredo Cornejo.

"En el 2015 comenzaron los desdoblamientos de los intendentes y el PJ comenzó a perder la provincia. Hasta ese momento, la ley primera del Peronismo era ir con la Nación y traccionar todos juntos, tirar todos del mismo carro, pero eso no se volvió a dar. En el 2019 también desdoblaron la elección y perdimos contra el radicalismo que fue todo junto y en el 2023 no sólo desdoblaron, sino que hasta hubo intendentes que se fueron con De Marchi", repasaron los más memoriosos del kirchnerismo.

En estas elecciones legislativas, si el gobernador Alfredo Cornejo desdobla las elecciones legislativas y si esa idea de los intendentes del PJ prospera, esos Estados comunales deberán pagar el costo de esos comicios y sus ciudadanos estarán obligados a acudir a las urnas 5 veces. Esto es deberán votar en las elecciones nacionales para elegir a diputados nacionales por Mendoza, deberán ir a las PASO provinciales y a las generales provinciales para elegir a diputados y senadores de la Legislatura, y luego a las PASO y las generales comunales para seleccionar a los concejales de esas 7 comunas.