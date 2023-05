Recortar donde no se debe: Mendoza entre las provincias que más redujeron el presupuesto educativo

El dato más grave es que Mendoza recortó en estos años 7,3 puntos porcentuales. La relevancia del número queda más clara al tener en cuenta que las provincias son responsables del 75 por ciento del financiamiento educativo en el país.

Eugeniaa Orlicki.jpg Eugenia Orlicki, analista del Observatorio de Argentinos por la Educación.

Según Eugenia Orlicki, analista del Observatorio de Argentinos por la Educación el 79% del presupuesto educativo de Mendoza se destina al pago de salarios de docentes y no docentes. Un 9 por ciento va a transferencia para el sector privado, es decir, el pago de subsidios de los colegios y el 3% al mantenimiento de las escuelas. Esto implica que con el 9% que le queda en la pauta de gastos se puede pensar en políticas educativas. Como se ve no le queda a la provincia mucho margen ya que casi el 80% va a parar al pago de sueldos.

La especialista explicó en diálogo con el programa Mediodía de Radio Nihuil que el 67% de los fondos del presupuesto educativo los origina la propia provincia y el resto es dinero que llega por coparticipación y transferencias de la Nación.

“En el caso de Mendoza el presupuesto bajó del 31% en el año 2004 al 24% en el 2021. Está dentro de las 12 provincias que han bajado la participación del gasto en educación dentro de sus presupuestos. Está en un nivel medio de recortes. Está claro que en la medida que se destine a educación y se la ponga como el centro con objetivos importantes se verán mejores resultados” “En el caso de Mendoza el presupuesto bajó del 31% en el año 2004 al 24% en el 2021. Está dentro de las 12 provincias que han bajado la participación del gasto en educación dentro de sus presupuestos. Está en un nivel medio de recortes. Está claro que en la medida que se destine a educación y se la ponga como el centro con objetivos importantes se verán mejores resultados”

Las caídas presupuestarias en las distintas provincias (Mendoza no es ajena) hacen pensar en el rol que tiene la educación en cada una de esas administraciones. Y las oscilaciones y retrocesos, más allá del color político, dejan a la vista la dificultad de programar y sostener acciones educativas a pesar de las crisis económicas.

Sin embargo, conocer realmente cuál es el presupuesto en educación en la provincia, en qué se gasta, en qué se invierte, cuál ha sido la evolución en estos años fue una tarea imposible. A pesar de los incesantes pedidos a la Dirección General de Escuelas y al Ministerio de Hacienda no fue posible tener datos certeros. No es un capricho, sino que es importante conocer cuánto se invierte en salarios, en infraestructura (mantenimiento de las escuelas), en meriendas escolares y por sobre todo, en políticas para mejorar la calidad educativa. No nos podemos olvidar que nuestro futuro depende de la educación que hoy reciben nuestros niños, niñas y adolescentes.

En este mismo espacio se ha resaltado el deterioro en la educación que Argentina viene teniendo desde hace años.

Ante la falta de números concretos, tomé una nota del portal Memo de octubre de 2022 en donde el subsecretario de Administración de la DGE, Gabriel Sciola, afirmaba que para 2023 preveían destinar 9 puntos porcentuales a bienes, alimentación e infraestructura. Tal cual la cuenta que ofrece el informe del Observatorio de Argentinos por la Educación.

Según la información de este diario digital el presupuesto educativo proyectado para 2023 es de casi 166.000 millones de pesos. Lo que implica una inversión de $25.000 mensuales por alumno de primaria. El informe habla de 17.000 pesos por estudiante de primaria y de 34 mil para el de secundaria.

El propio Sciola admitía que el 91% de la pauta total se destinará durante todo el año 2023 al pago de salarios tanto de los docentes del Estado como del sector privado.

Rescaté además declaraciones del ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, a Diario UNO, de hace unos días, en donde afirmó que “La participación del gasto en educación está en el promedio nacional. No siempre inyectar más plata en el sistema significa mejorar la calidad. Son condiciones necesarias pero no suficientes”.

El ministro explicó que el financiamiento educativo está cuatro puntos arriba y explicó algunos datos que quizá el informe no tuvo en cuenta: “Desde octubre de 2019 la Provincia recibe trimestralmente fondos por Portezuelo del Viento que salen como gasto directamente al fideicomiso, lo que acaba por alterar el cálculo del total de gastos provinciales”.

fayad expositor (1).jpg Víctor Fayad, ministro de Hacienda y Finanzas.

Otro de los puntos que destacó es el porcentaje de aporte que la Provincia realiza para subsidiar el valor del boleto de transporte público (dato que no contempla el informe): “Desde 2015 a la fecha el segundo gasto más alto es el subsidio al transporte y buena parte destinado a la educación”.

Además los fondos que Mendoza recibe por la Ley Nacional de Financiamiento Educativo, a diferencia de otras jurisdicciones, la provincia los coparticipa a los municipios.

El senador nacional y precandidato a gobernador por Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, también en diálogo con Radio Nihuil y al ser consultado sobre este informe indicó que “hay provincias que han tenido un apoyo financiero muy grande. Toda la educación tiene un gran deterioro, en todas las provincias. En algunos casos, derivados de cambios culturales y tecnológicos”. Y remarcó que Mendoza tiene una cantidad de días de clases muy superior a otras provincias. “Esto nos parece un gran logro, y habrá que revisar lo que sea necesario y cambiarlo”.

Cornejo me recomendó al aire hablar con José Thomas para conocer más detalles del presupuesto. Cosa que como dije más arriba, fue imposible de lograr. Si bien se sabe que Mendoza, sobre todo durante el gobierno de Alberto Fernández ha sido absolutamente discriminada en el reparto de fondos, es fundamental, conocer cuánto dinero llega desde Buenos Aires para la partida de educación.

¿Se puede mejorar la educación con recortes en su presupuesto año tras año?

A nivel nacional las pautas de gastos definidas por el Ministerio de Educación de la Nación cayeron 9% para este año en términos reales con respecto a 2022. Se definió una baja olvidando un dato clave en la Argentina: la inflación

En cinco de los últimos 10 años la ejecución de gastos en educación fue inferior respecto del año anterior. Lo que implica un deterioro acumulado

Este histórico bajo presupuesto , para el nivel primario se manifiesta en las deterioradas escuelas, el poco alcance al material didáctico de los alumnos y por supuesto, en los bajos salarios docentes.

Es en las escuelas primarias es donde se ve el primer coletazo de la pobreza: los chicos llegan con hambre por falta de recursos en sus hogares. El desayuno o la merienda en la escuela es hoy por hoy un complemento indispensable para el chico. Por eso es difícil pensar que esos niños se puedan preparar intelectualmente bien para las exigencias que tendrá el secundario si están con la panza vacía o con poca comida.

Comedores escolares.jpg Muchos chicos van a la escuela con hambre.

Por eso, a la hora de definir el presupuesto se debe tener en cuenta que es en la escuela primaria el lugar clave para la integración de miles de chicos. Y es en la secundaria donde el estudiante se termina de formar con los aprendizajes básicos.

La universidades que toman exámenes de ingreso advierten año tras año las severas deficiencias de conocimientos, incluso de comprensión lectora de muchos estudiantes. Es alto el número de alumnos que reprueba esos exámenes sea la carrera que sea.

En las facultades que no toman exámenes de ingreso se observa cómo una elevada proporción de estudiantes mal preparados tiende a abandonar a poco de comenzar el cursado.

Entonces, ¿es posible relacionar de manera directa una mayor inversión educativa con mejores resultados de aprendizaje? Según Eugenia Orlicki “el informe no habla de la correlación entre esas dos variables”. Sin embargo, habría que ver “el modo en que se asignan esos recursos”.

Es que el sistema educativo presenta, en todos sus niveles, problemas que conspiran contra la formación de los chicos. La mayoría de los problemas se debe a razones presupuestarias y a decisiones políticas sean del color que sea.

