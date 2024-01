¿Por qué impactó tanto el robo al local de ropas de la calle 9 de Julio?

Pero esta advertencia no sólo es para él. Cualquier jefe comunal del Gran Mendoza que tenga pretensiones no sólo de un futuro político, sino de terminar con decoro la gestión que arrancó en diciembre pasado, deberá hacerse a la idea de que si no le pone el ojo a la seguridad, se las podría ver negras. La crisis económica tiene al aumento del delito como uno de sus acompañantes "de cajón".

El detonante de esta semana en la Ciudad de Mendoza fue ese aparatoso robo en un local de ropas ubicado en pleno centro (9 de Julio entre Peatonal y Rivadavia) que desvalijaron por completo. Diríase que los ladrones trabajaron "hasta agotar stock". Solo dejaron las perchas.