Papá Noel trajo cobre para Cornejo, un partido para Petri y una banca para Emir

José Luis Gioja en San Juan y Luis Beder Herrera en La Rioja a la cabeza con emprendimientos añosos entregados mayormente a multinacionales extranjeras y asentados en localidades que, a pesar de las décadas explotándose, los de a pie todavía no han sentido el beneficio del extractivismo en sus bolsillos más bien llenos de polvo.

Proyecto San Jorge en Uspallata.jpg El proyecto PSJ Cobre Mendocino recibió el aval de la Legislatura de Mendoza. Foto: archivo

Julio, Paco y el Alfredo

De hecho, era el sueño que Julio De Vido le había encargado a Francisco Paco Pérez que cumpliese en su nombre pero que no pudo ser ya que, a poco de andar, en los albores de su gobierno, Pérez se encontró con el freno de “la licencia social” a fuerza de asambleas y marchas y debió sepultar el anhelo de De Vido y Cristina Fernández, quien también se inscribe entre los dirigentes políticos extractivistas.

Como en casi todo lo que tiene que ver con la política en la última década mendocina, fue Cornejo quien logró avanzar con lo que para otros había sido imposible. La habilidad del radical que representa a los gobernadores en el Consejo de Mayo es sorprendente en algunos asuntos y éste claramente no fue la excepción.

El presidente Javier Milei también festeja porque ve en los metales una vía directa de acumulación de dólares y para eso se muestra hasta dispuesto a rifarse los periglaciares que -aún- abundan en nuestra tierra pero no son infinitos.

Cornejo pidió cobre y El Viejito Pascuero, experto explorador chileno de ese metal, le trajo cobre. Hasta el voto de los peronistas acompañó en la Legislatura mendocina la aventura extractivista dando una mano para que el regalo del mandatario mendocino pudiese lucir dorado en el pinito de la política vernácula.

alfredo cornejo en el consejo de mayo Alfredo Cornejo es el representante de los gobernadores en el Consejo de Mayo. Foto: archivo

"Un partido para mí”

Luis Petri le pidió a Papá Noel nada más y nada menos que un partido político. El exministro de Defensa, que cuenta con la inestimable admiración presidencial, sabía que la Unión Cívica Radical de la que fue afiliado durante años, le traería más problemas que soluciones en su afán de firmar decretos en los jardines de La Puntilla: pegó el portazo y se afilió a La Libertad Avanza. Corta la bocha.

El gobernador fue su aliado en las últimas elecciones pero no hay que confundir gordura con hinchazón: no son amigos ni se responden políticamente. Es más, todavía discuten en sus círculos íntimos quién es el padre de la rimbombante victoria que obtuvieron en octubre.

Sonrisitas por acá y por allá, la puja por el poder en 2027 está más al rojo vivo que nunca y será con el partido de los hermanos Javier y Karina Milei desde donde el ahora diputado nacional tratará de arrancarle el poder a sus socios radicales.

Cornejo ya abrió el casting para buscar al mejor de sus ministros en la competencia que se librará por el poder que hoy ostenta él en Mendoza. Muchos ven que esa disputa podría bajar el volumen si el gobernador integrase la fórmula con la que Milei busque su reelección si las cosas marchan al ritmo del éxito de aquí a 2027.

Construyendo desde el Congreso

Es difícil hacer política desde afuera de la política, por eso nada mejor que un lugar de poder para construir lo que viene. Es el caso del exintendente sanrafaelino y actual presidente del PJ mendocino, Emir Félix, quien obtuvo una banca en la Cámara de Diputados de la Nación desde la cual podrá avanzar en el armado con el que el peronismo buscará arrebatarle la provincia al radicalismo en 2027.

emir felix Emir Félix, exintendente de San Rafael y presidente del PJ, obtuvo una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Foto: Partido Justicialista Mendoza

Altas chances de que la UCR pierda el manejo de Mendoza en un par de años si tenemos en cuenta que Petri ya no pertenece a esa estructura, que no hay a la vista radicales posicionados arriba de la tabla y que Félix, u otro no radical con chances, tampoco reportan al centenario partido.

Manso desafío para la UCR

El desafío entonces será para los radicales que deberán alimentar sin descanso a algún referente de su cantera que intente -al menos intente- sentarse en el sillón de San Martín a tomar decisiones. La reconfiguración de las alianzas y el ritmo de la economía en los próximos años, también marcarán el pulso.

Paradojas de la política: quien gobierna y gana las elecciones está más cerca de perder el poder que de conservarlo. Muchos recordarán la cara de Julio Cobos el día que fue electo vicepresidente -en su alianza con los Kirchner- que parecía más de derrota que de victoria porque había perdido su provincia a manos del peronista Celso Jaque.

Fotos que nos regala Mendoza, siempre atípica, siempre distinta, siempre dando que hablar.